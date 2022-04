Il miglior locale galleggiante di Londra è una nave per eventi a emissioni zero lungo il Tamigi Oceandiva è la prima nave per eventi al mondo a emissioni zero che è stata lanciata a Londra per navigare sul Tamigi come il locale più di tendenza della città.

A cura di Clara Salzano

La nave per eventi Oceandiva sul Tamigi

Dimenticate gli antichi battelli sul Tamigi, a Londra. Il futuro si chiama Oceandiva ed è la prima rivoluzionaria nave per eventi a emissioni zero. Disposta su tre ponti, la nuova imbarcazione di lusso consente ai propri ospiti di organizzare le migliori feste di Londra senza inquinare in un ambiente che può essere considerato il locale più di tendenza a Londra. Lunga 86 metri e larga 17 metri, Oceandiva è il più grande spazio galleggiante per eventi sul Tamigi, con una capacità di 600 posti a sedere e 1.500 in piedi.

Oceandiva, grazie al suo design all'avanguardia, permette di personalizzare gli spazi per ogni tipo di eventi come fosse una tela bianca. La nave può essere utilizzata per cene, roadshow, conferenze, eventi di marca e feste aziendali. Il fondatore Edwin Petersen ha dichiarato: "La nuova nave sarà la prima nave per eventi carbon neutral al mondo. OCEANDIVA London sarà alimentato elettricamente e disporrà di un sistema circolare di gestione dei rifiuti. Aggiungete a ciò il suo design moderno e l'ottima acustica e avrete la location perfetta per qualsiasi evento aziendale di fascia alta".

L'attenzione all'impatto sostenibile per la nuova nave per eventi è stata la principale caratteristica del progetto. Oceandiva vuole fornire eventi carbon neutral e fossil free per i suoi ospiti grazie a biocarburanti avanzati composti al 100% da rifiuti o flussi residui certificati. Navigando con il biocarburante, meno particolato, le particelle di azoto vengono emesse nell'aria, migliorando la qualità dell'aria. Anche gli interni sono stati progettati nei minimi dettagli con una zona centrale alta cinque metri dove ruota la vita della nave oltre alla terrazza esterna che consente di avere una delle viste più suggestive di Londra. Oceandiva promette di rivoluzione il mondo degli eventi e dell'ospitalità di lusso.