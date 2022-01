Il Boeing 747 in disuso diventa un aereo per feste ed eventi: quanto costa il noleggio Un vecchio Boeing 747 della British Airways è stato trasformato in un aereo per feste all’aeroporto di Cotswolds, i Uk, ed ora è disponibile per essere noleggiato per i tuoi eventi.

A cura di Clara Salzano

Il British Airways 747 trasformato in locale all’aeroporto di Cotswold – Credit @negus747

Durante la pandemia da Covid 19 sono stati tanti gli aerei che sono stati lasciati a terra perché non potevano volare. Così un Boeing 747 della British Airways, ormai in disuso da tempo, è stato trasformato in un aereo per feste all'aeroporto di Cotswold a Kemble, nel Regno Unito. Dalle feste private ai lanci di prodotti ed eventi aziendali, il nuovo spazio per feste è pronto per essere noleggiato.

Il Boeing 747 della British Airways convertito– Credit @negus747

Il vecchio Boeing 747 dell'aeroporto di Cotswold è stato trasformato in uno spazio per eventi che può ospitare qualsiasi cosa. Il nuovo aereo per feste era stato ritirato insieme ad altri dalla British Airways a causa del numero di viaggi inferiori svolti durante la pandemia. Il suo ultimo volo passeggeri è stato da Miami a Heathrow il 6 aprile 2020.

Il nuovo bar del Boeing 747 della British Airways – Credit @negus747

Il Boeing 747 è stato poi venduto alla cifra simbolica di una sterlina all'aeroporto di Cotswold stesso ed è stata l'amministratrice delegata dell'aeroporto Suzannah Harvey ad avere l'idea di convertire l'aereo per eventi privati. L'aereo è stato acquisito nell'ottobre 2020 e ci hanno lavorato molti volontari tra cui anche ingegneri del BA 747. La trasformazione ha compreso la rimozione di tutti gli interni del vecchio aereo per ospitare il nuovo spazio per eventi e il costo della ristrutturazione si è aggirato intorno ai 400.000 sterline.

Lo spazio per eventi del British Airways 747 – Credit @negus747

Quanto costa noleggiare il Boeing 747

Il vecchio Boeing 747 era entrato nella flotta della British Airways il 15 febbraio 1994, operando 13.398 voli, volando per 118.445 ore su quasi 60 milioni di miglia. Oggi è un bellissimo spazio per eventi con bar in galleria e una sala per feste. L'aereo è dipinto con l'esclusiva livrea Negus che decorava gli aerei della British Airways negli anni '70 e '80. Il costo del noleggio dell'originale aereo è di 1.000 sterline all'ora. Parte del ricavato sarà destinato a finanziare il programma di borse di studio dell'aeroporto e per aiutare con i costi della manutenzione. Il progetto ha da subito avuto un enorme successo tanto che anche Netflix ha contattato l'aeroporto di Cotswold per organizzare una produzione.