Il club più esclusivo al mondo aprirà a Milano: 10.000 euro per diventare soci Una leggenda dei club newyorkesi, The Core, sta per aprire a Milano con teatro, galleria d’arte, ristorante e una clinica per la longevità.

A cura di Clara Salzano

The Core club sbarca a Milano

Quando The Core club aprì a New York nel 2005, il The New York Times lo definì come un "portale per il potere". L'idea delle fondatrici Jennie e Dangene Enterprise era quella di creare un club privato che unisse arte, architettura, cultura e benessere. Dopo New York, il club ha aperto a San Francisco e ora sbarca a Milano, aprirà entro il 2023 in Corso Matteotti 14.

Il progetto in Corso Matteotti 14 a Milano

L'edificio in Corso Matteotti 14 che ospiterà il primo Core Club d§'Europa. Il progetto curato dallo studio di architettura M 2 Atelier prevede uno sviluppo su cinque livelli e una superficie di quattromila metri quadrati. L'edificio è caratterizzato da numerose terrazze e da cortili interni. The Core club avrà al suo interno un teatro, una libreria, una galleria d'arte, ristoranti, bar, speakeasy, otto suite per i membri, una palestra e una clinica rigenerativa dedicata alla longevità.

Gli interni di The Core Club

Si accede al Core club solo se presentati e dopo aver superato una selezione. Per iscriversi al club a Milano è richiesta una quota d'ingresso di 10.000 euro più la quota annuale. Negli USA la quota iniziale è già di 50.000 dollari più la quota annuale di 15.000 dollari ma il club assicura esclusività e possibili incontri d'affari. Sì perché a The Core, a differenza degli altri club privati di New York, si può parlare anche di affari. Chissà se il modello funzionerà anche a Milano. Per essere ammessi bisogna lavorare in uno dei seguenti settori: moda, design, finanza, automotive, media, tecnologia, ristorazione, arte e cultura, architettura e servizi. Grande attenzione sarà data inoltre a profili under 30. Il club meneghino doveva aprire già nel 2021, data rimandata poi a dicembre 2022 e ora a l'apertura è prevista a maggio 2023.