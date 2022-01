Gli hotel di design più attesi del 2022 Il 2022 sorprenderà con una serie di nuove aperture in tutto il mondo. Dal centro di New York all’Isola di Capri, scopriamo quali sono gli hotel più attesi del nuovo anno.

A cura di Clara Salzano

Come sarà il Rock House resort sulle Isole Turks e Caicos

Ogni nuovo anno porta con sé sempre nuovi obiettivi e speranze. Il 2021 è stato un anno di ripresa e il settore dei viaggi ha vissuto sicuramente uno slancio ma sarà il 2022 a sorprendere con una serie di nuove aperture di hotel di design in tutto il mondo. Dalle spiagge paradisiache delle Isole Turks e Caicos fino a uno dei luoghi più iconici di Capri, scopriamo quali sono gli hotel più attesi del 2022.

Rock House nelle isole Turks e Caicos

Aprirà il 1 maggio 2022 e promette di cambiare il concetto di ospitalità di lusso il nuovo Rock House Resort. Situato sulla costa settentrionale di Providenciales, il nuovo resort sarà diverso da qualsiasi cosa mai vista sulle Isole Turks e Caicos, con una superficie di 14 acri a picco sull'Oceano, chilometri di spiaggia privata e 46 lussuose sistemazioni, dal monolocale alle ville con piscina. Il Rock House avrà persino un molo per permettere agli ospiti di raggiungere le acque protette della North Shore di Providenciales. Il costo parte da 589 euro circa a notte.

Ggrace Bay dove sorgerà il Roch House resort

Four Seasons Resorts and Residences Napa Valley

Four Seasons apre il primo resort di lusso della Napa Valley situato all'interno di un vigneto internazionale. Il Four Seasons Resorts and Residences Napa Valley si trova nel nord della valle, nella storica città di Calistoga e offre ai propri ospiti centinaia di acri di vigneti in cui immergersi, boschi pittoreschi, viste su montagne maestose e ville di lusso da cui godere del totale relax e dell'esperienza vinicola più esclusiva. Le tariffe per il 2022 partono da circa 1.000 euro a notte.

Four Seasons Resorts and Residences Napa Valley

Aman New York

Un nuovo santuario del lusso sta per aprire nel centro di New York. L'Aman New York sarà la nuova destinazione di relax nel cuore del mondo occidentale. Sorgerà all'interno del Crown Building, architettura iconica di Manhattan nata come prima sede del Museo d'Arte Moderna e oggi, rinnovato, pronta ad accogliere spirito di Aman.

L’Aman New York

Reykjavik Edition

Reykjavik Edition è il primo hotel di lusso a 5 stelle in senso moderno d'Islanda. Ha aperto il 9 novembre 2021 nel centro storico di in una delle capitali più sostenibili del mondo, vicino al vecchio porto di di Reykjavik. L'hotel è il punto di partenza perfetto per esplorare le meraviglie della regione. Il costo parte da 470 euro circa a notte.

The Reykjavik EDITION

Hotel La Palma

Vicino all'iconica Piazzetta di Capri sorge il nuovo Hotel La Palma. Dopo un prezioso restyling ad opera di Oetker Collection, quello che è stato il primo albergo di Capri, costruito nel 1822, riaprirà nella primavera 2022 come elegante ed esclusivo hotel di cinquanta camere e suite, con un ristorante e bar sul tetto, una nuova piscina, una spa e un proprio beach club. Le tariffe partono da 1.800 euro a notte.

Una camera dell’Hotel La Palma a Capri

One&Only Aesthesis

L'esclusività di One&Only arriva ad Atene su una spiaggia di 21 ettari. Si chiamerà One&Only Aesthesis ed è in fase di sviluppo nel cuore della riviera ateniese. Il gruppo One&Only è conosciuto come tra i più lussuosi e prestigiosi del mondo. Il One&Only Aesthesis di Atene offre ville private e suite che incorniciano la bellezza dell'Egeo dove vivere fughe romantiche indimenticabili.

Una camera del One&Only Aesthesis

NoMad London

NoMad London si aggiunge alla collezione di Boutique hotel NoMad già presente a New York. Il nuovo indirizzo apre nello storico The Bow Street Magistrates' Court and Police Station di Londra, edificio di interesse storico culturale. Il nuovo hotel è frutto della collaborazione con lo studio di interior design di New York Roman e Williams che ha la trasformato l'edificio storico del XIX secolo nell'iconica Covent Garden in una nuova meta del lusso. Costo a partire da 660 euro circa.