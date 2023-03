FuoriSalone 2023, l’installazione di Stefano Boeri per la Milano Design Week Stefano Boeri Interiors partecipa con Amazon alla mostra-evento Interni Design Re-Evolution, dal 17 al 26 aprile 2023 alla Milano Design Week, con un’installazione che si ispira al gioco e parla di biodiversità.

A cura di Clara Salzano

Stefano Boeri Interiors e Amazon alla Design Week 2023_The Amazing Playground

C'è grande attesa per questa edizione 2023 della Milano Design Week che, tra Salone del Mobile in Fiera Rho Milano al completo e i centinai di eventi programmati per il Fuorisalone in città, si preannuncia eccezionale. A inaugurare la settimana del design milanese, come ogni anno, si conferma la mostra-evento Interni Design Re-Evolution che richiama architetti, artisti e designer di fama internazionale negli spazi dell’Università degli Studi di Milano, all'Orto di Brera e non solo. Stefano Boeri Interiors partecipa con Amazon all'evento previsto dal 17 al 26 aprile 2023 con un'installazione nel Cortile della Farmacia che si ispira al gioco e parla di biodiversità.

Amazon_Design Week 2023_The Amazing Playground

Stefano Boeri Interiors ha collaborato con Amazon per la mostra-evento Interni Design Re-Evolution all’interno del Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi di Milano. Il progetto consiste in un'installazione, dal titolo “Swing”, dedicata al tempo libero, in cui i visitatori possono scoprire una serie di prodotti, dagli accessori agli arredi di design, molti dei quali certificati Climate Pledge Friendly, che si possono acquistare sul sito di Amazon. “Swing”, progettata da Stefano Boeri Interiors, è un’altalena caratterizzata da una forma circolare che prende ispirazione dal Surrealismo spagnolo del primo Novecento. Come al Circo Americano di Madrid ogni artista era protagonista di una performance leggendo da seduto sull'altalena, così i visitatori della mostra-evento di Interni a Milano potranno prendere parte ad uno spazio di condivisione, come ‘The Amazing Playground’, passando del tempo nell'installazione. Per alcuni sarà l'occasione per p riscoprire il piacere del tempo della leggerezza, del divertimento e per tornare un po’ bambini.

Swing

L’installazione è inoltre realizzata all0'insegna della sostenibilità con i vari materiali scelti che si possono riutilizzare in altri contesti, sia secondo la configurazione circolare originale, sia scomposta nei vari pezzi. Inoltre il progetto finanzia un piano nazionale di forestazione urbana, come Parco Italia, promosso con Amazon Italia da Stefano Boeri Architetti e AlberiItalia.