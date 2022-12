È stata nascosta un’autostrada a sei corsie nella prateria: ecco dove Un’autostrada a sei corsie che scompare in dolci colline verdi per contrastare gli effetti della siccità e delle alluvioni è il tipo di progetto che dovremmo prendere tutti ad esempio.

A cura di Clara Salzano

Houston Memorial Park

Sei corsie di un'autostrada che scompaiono in una collina verde non è il sogno di un ecologista ma il progetto realizzato a Houston dallo studio di architettura del paesaggio Nelson Byrd Woltz. Si tratta in realtà di un grande ponte verde, il Land Bridge and Prairie, che ricopre il Memorial Drive con un passaggio pedonale che ricollega il nord e il sud del Memorial Park degli anni Cinquanta che era stato diviso dall'autostrada. Il piano è stato creato per contrastare le gravi tempeste e una storica siccità che avevano devastato gli alberi e l'ambiente della città.

Il Land Bridge

La siccità del 2011 ha portato il Memorial Park Conservancy, Houston Parks and Recreation Department e Uptown Development Authority a collaborare per sviluppare un piano generale per il Memorial Park di Houston. Sono stati coinvolti nel processo del Master Plan di progetto 25 scienziati ecologici e 50 consulenti esperti di paesaggio oltre che 3.000 abitanti della città. Il risultato è un progetto di 100 acri che ricollega le aree a sud e nord del parco esistente, sventrato dall'autostrada. Il piano prevede la realizzazione di dolci colline di terra che diventeranno praterie e sentieri per ricoprire il Memorial Drive, con le sue sei corsie stradali.

Il Memorial Park durante i lavori

Il progetto delle colline che ricoprono l'autostrada di sei corsie di scorrimento, a senso opposto, si chiama Land Bridge and Prairie e sarà presto, con i suoi percorsi ciclopedonali e aree verdi, uno dei nuovi punti di riferimento di Houston. Il progetto sta per essere completato e l'apertura è prevista proprio per dicembre 2022. Il Master Plan del Memorial Park sarà invece finito entro il 2028.

Il Memorial Park Houston – Credit NBW

Il nuovo Land Bridge di Houston comprende quattro tunnel, due per senso di marcia, di 90 e 140 metri di lunghezza, che permettono la viabilità di più di 55.000 auto ogni giorno. 620 archi di pannelli prefabbricati in cemento sono stati installati per creare il paesaggio pedonale superiore e permettere il passaggio delle auto: "Esiste un potente potenziale nell'allineamento delle esigenze infrastrutturali – ha dichiarato Thomas Woltz, direttore di NBW – con gli strumenti della comunità del design per affrontare in modo creativo alcuni dei problemi più perniciosi che la nostra società odierna deve affrontare, tra cui una serie interrelata di crisi sociali, culturali e ambientali."⁠.

