È in Italia la cantina più bella del mondo: ecco dove si trova Sono stati annunciati i vincitori World’s Best Vineyards 2022 che hanno eletto una cantina italiana come la migliore del mondo.

La più bella cantina al mondo secondo i World's Best Vineyards 2022

Quest'anno non dobbiamo andare dall'altro capo del mondo per trovare il miglior vigneto del mondo. Basta restare in Italia, in Toscana di preciso, per visitare la cantina più bella di tutte. Ad eleggerla è stata la giuria dei World's Best Vineyards 2022 che ogni anno annunciano a nuova Top 50 delle migliori destinazioni vinicole al mondo tra più di venti paesi partecipanti e sei continenti.

La cantina Antinori nel Chianti Classico in Toscana

Per la prima volta nella storia dei World's Best Vineyards a vincere è un'azienda vinicola diversa da Zuccardi Valle de Uco, in Argentina, il vigneto numero uno della lista negli ultimi tre anni. Quest'anno è l'Italia a festeggiare il più alto riconoscimento con Antinori nel Chianti Classico in Toscana. L'evento di premiazione si è svolto il 26 ottobre proprio presso Zuccardi Valle De Uco a Mendoza, capitale del vino argentino, che è invece stata inserita nella nuova categoria Hall of Fame assegnata a quei vigneti che superano il limite di votazione annuale per i 50 migliori vigneti del mondo. Le stupende Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal in Spagna e i vigneti cileni Montes hanno vinto rispettivamente il secondo e terzo posto della classifica della World's Best Vineyards 2022 .

Il primo posto della World's Best Vineyards 2022

La più bella cantina al mondo è in Italia

L'elenco dei Top 50 World's Best Vineyards mira a promuovere l'enoturismo in tutto il mondo. Ogni anno il premio presenta vigneti unici che comprendono meraviglie architettoniche e antiche cantine protette dall'UNESCO. Le cantine Antinori in Toscana sono state elette da una giuria di oltre 500 importanti esperti di vino, sommelier ed esperti di viaggio come le più belle al mondo. I vigneti secolari, coltivati dalla nobile famiglia Antinori dal 1385, si inseriscono nel magnifico contesto collinare del Chianti, a metà strada tra Firenze e Siena.

L'architettura di Antinori nel Chianti Classico in Toscana

Progettata da Archea Associati e Hydea Engineering, sulla base delle idee dei Marchesi Piero Antinori e delle sue figlie Albiera, Allegra e Alessia, la cantina è un capolavoro di architettura contemporanea realizzata in sette anni di lavoro. Con materiali naturali e colori che vanno dal verde dei vigneti al rosso bruno della terra, la struttura si inserisce perfettamente nel paesaggio circostante.

Il progetto di Archea per Antinori

Oggi la cantina Antinori nel Chianti Classico è un landmark riconoscibile e perfettamente integrato tra le dolci colline della campagna toscana. Il progetto di Archea Associati e Hydea Engineering è riuscito a creare un edificio quasi invisibile dall'esterno, in modo da non disturbare la vista del paesaggio, e che si rivela agli occhi di chi si avvicina solo grazie a due tagli paralleli nella terra. L'edificio multifunzionale accoglie al suo interno le cantine, le aree degustazioni, gli uffici e le aree di lavoro in modo da rendere tutti i visitatori partecipi dell'importante storia della famiglia Antinori e dei loro prodotti.