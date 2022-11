Due cinema privati a bordo: lo yacht perfetto per gli appassionati di film L’ultima frontiera del lusso a mare è lo yacht con due cinema privati a bordo per gli appassionati del grande schermo.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht con due cinema privati a bordo

Il cinema in mare è sicuramente una delle location preferite e più romantiche dell'estate. Se il cinema è privato poi l'esperienza è ancora più apprezzata. L'ultima frontiera del lusso è lo yacht con due cinema privati a bordo per gli appassionati del grande schermo. Si chiama Screen ed è il superyacht realizzato da Ares Shipyard in collaborazione con German Yacht Couture e Frank Neubelt Yacht Design.

Lo yacht Screen

Screen è uno yacht di lusso da 71,60 metri pensato per gli amanti del cinema. Il designer di superyacht e architetto navale Frank Neubelt ha lanciato il concept di Screen nel 2021 come yacht per la famiglia e gli amici. L'imbarcazione è in grado di ospitare fino a 14 persone in una grande cabina armatoriale con terrazza privata, due cabine VIP sul ponte superiore con terrazze private e uffici, e altre quattro cabine doppie sul ponte inferiore.

Il cinema a bordo

Screen offre la possibilità di personalizzare il design dello yacht ma possiede già varie funzioni di lusso uniche come un beach club di 100 metri quadrati, dotato di sauna e bagno turco e area palestra. A bordo trova spazio anche una "Neptune Room" sottomarina con una piscina di 8 metri con fondo di vetro trasparente sul ponte di poppa per ammirare i fondali marini.

A bordo di Screen

Il design di Frank Neubelt è pensato per il relax e l'intrattenimento in famiglia o tra amici. Lo yacht è dotato quindi di diversi spazi con un grande cinema all'aperto e una vasca idromassaggio. Un altro schermo per guardare i film in mezzo al mare è posizionato nella sala all'interno per godere del cinema sempre, in ogni condizione. Lo yacht può essere inoltre dotato di una pista per elicotteri a bordo trasformando il fondo della piscina esterna.