Dove sta per essere costruito il primo grattacielo completamente green In Egitto, per la precisione nella Nuova Capitale Amministrativa del Cairo, è in arrivo il primo grattacielo completamente green: ecco come sarà alimentato.

A cura di Valeria Paglionico

Cos'è la Nuova Capitale Amministrativa dell'Egitto? La città in fase di costruzione fuori dal Cairo, nel cuore del deserto (per la quale il nome non è stato ancora definito). Si tratta di una metropoli high-tech che intende ospitare i ministeri governativi egiziani, gli uffici pubblici, la sede del Parlamento e le varie ambasciate, tutto in location futuristiche e iper moderne. Vanta già alcuni edifici da record (almeno sulla carta), primo tra tutti il grattacielo completamente green che sembra essere destinato a diventare un punto di riferimento per il mondo dell'architettura eco-sostenibile: ecco come sarà.

Come verrà alimentato il grattacielo eco-sostenibile

Si chiama Forbes International Tower ed è uno degli innovativi grattacieli progettati per la Nuova Capitale Amministrativa dell'Egitto. Alto 240 metri e con 43 piani, verrà costruito accanto all'Iconic Tower, l'edificio più alto dell'Africa con i suoi 393 metri, la sua particolarità? È stato ideato per essere al 100% sostenibile. A dare vita al progetto è stato Gordon Gill di Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, lo studio che ha firmato la Central Park Tower di New York e la Jeddah Tower in Arabia Saudita, che in questa occasione ha pensato a una struttura completamente green, alimentata per il 75% da idrogeno e per l'altro 25% da pannelli solari da affiggere alla facciata.

L'innovazione della Forbes International Tower

La Forbes International Tower sarà registrata col certificato Zero Carbon grazie al basso contenuto di carbonio incorporato nei materiali usati per costruirlo e, come se non bastasse, riciclerà l'acqua in loco, riducendo la domanda di acqua dolce in un paese con carenza idrica sempre maggiore. Si tratta di una struttura innovativa nel suo genere, visto che l'idrogeno è una fonte di energia pulita e rinnovabile ancora poco utilizzata nel mondo dell'architettura. Al momento, però, si tratta solo di un progetto, dunque non è certo che l'idrogeno sarà davvero l'unica fonte di energia del grattacielo.