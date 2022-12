Dove si trova la giostra più lenta del mondo che fa un giro in 15 minuti Esiste una giostra che invita a godersi il viaggio senza fretta dove per completare un giro bisogna attendere 15 minuti.

A cura di Clara Salzano

Siamo abituati a vivere la vita sempre più velocemente, a richiedere sempre tutto e subito, e ci siamo quasi disabituati al gusto dell'attesa, in cerca continuamente di forti emozioni, sul lavoro, nella quotidianità e soprattutto nei rapporti personali. Eppure non c'è nulla di più importante del tempo ed è su questo concetto che si fonda RB Ride, la giostra più lenta del mondo.

RB Ride è una struttura posta a 1a 1125 metri di altezza composta da dodici navicelle che ci impiegano quindici minuti per completare il giro. Non bisogna avere fretta su questa giostra né ci si può aspettare una sensazione di adrenalina ed euforia a bordo di RB Ride. La struttura si inserisce all'interno di un paesaggio naturale mozzafiato dove i seggiolini colorati girano in cerchio e allo stesso tempo si inclinano verso il suolo.

"La bellezza del paesaggio e la bellezza della giostra si fondono e diventano una cosa sola", è questo il concept alla base di RB Ride, l'installazione creata dall'artista Carsten Höller a San Severino Lucano, in Basilicata. L'opera è un progetto di ArtePollino, associazione che da febbraio 2008 promuove la crescita culturale del territorio del Parco nazionale del Pollino attraverso l'arte contemporanea.

Con Rb Ride Carsten Höller rallenta la rotazione per negare la forza centrifuga e la funzione primaria della giostra. In questo modo il visitatore si trova a godere del paesaggio circostante e osservare la natura in modo del tutto nuovo, inconsueto.

Il giro rallentato della giostra, che viene completato in un quarto d'ora, produce un effetto di instabilità e inquietudine probabilmente anche maggiore rispetto al normale movimento di una struttura dei parchi divertimento proprio perché non siamo più abituati ai ritmi lenti, a goderci il nostro tempo. In questo modo Rb Ride invita a recuperare il valore del tempo e della contemplazione attraverso un'esperienza unica che mette in discussione il modo di percepire la realtà e le proprie certezze.