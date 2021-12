Dove è stato girato Spider-Man: No Way Home: le location dell’ultimo film della Marvel Spider Man No Way Home è al cinema. Dai grattacieli di New York agli edifici storici di Atlanta, scopriamo dov’è stato girato l’ultimo film della Marvel e le sue location principali.

Dai grattacieli di New York agli edifici storici di Atlanta, scopriamo dov'è stato girato il film e le sue location principali.

New York

L'attesa per i fan della Marvel è finita. Spider-Man: No Way Home è al cinema in tutto il mondo e lo spettatore può prepararsi a essere coinvolto nel mondo del famoso supereroe. Tutte le location panoramiche del film sono state girate nello stato di New York. Vedendo il film tutti avranno riconosciuti Times Square ma non è l'unica location famosa di New York che si nota.

Altre location riconoscibili a New York includono Astoria (Sunnyside), i quartieri di Long Island City nel Queens e il Greenwich Village a Manhattan. L'ultima scena del film è poi girata alla Statua della Libertà che è una vera e propria icona di New York e probabilmente uno dei monumenti più emblematici della città. Alcuni luoghi di interesse all'interno dello stato della costa orientale comprendono inoltre Penn Station e West 33rd Street.

Atlanta

Interpretato da Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon e molti altri attori dei film della Marvel come Doctor Strange, Spider-Man: No Way Home non è stato girato solo a New York come molti si aspetterebbero, prendendo come riferimento il fumetto della Marvel. Per dare vita a questa epica storia molte scene del film sono state realizzate ad Atlanta, in Georgia, dentro e intorno l'area di Los Angeles e in Islanda.

Tra le location più riconoscibili ad Atlanta vanno indicate la scuola frequentata da Peter Parker, cioè Tom Holland, e dove incontra Zendaya, che corrisponde alle scuole pubbliche di Atlanta, la Frederick Douglass High School e la Midtown High School.