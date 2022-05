Dormire al Moulin Rouge: come è fatto all’interno lo storico mulino di Parigi Il Moulin Rouge di Parigi per la prima volta apre le sue porte per un soggiorno speciale che si può prenotare su Airbnb e rivivere la magia della Belle Époque.

A cura di Clara Salzano

Il Moulin Rouge di Parigi si può prenotare per un soggiorno su Airbnb – credit Daniel Alexander Harris

Il Moulin Rouge è uno dei simboli più iconici di Parigi da più di 130 anni. Protagonista di molte opere d'arte, come i dipinti di Toulouse-Lautrec, lo storico mulino parigino ha ispirato anche film come Moulin Rouge! con Nicole Kidman e Ewan McGregor. Con i suoi spettacoli ha condizionato l'immaginario collettivo della sensualità mondiale. Per la prima volta in assoluto, il Moulin Rouge apre le sue porte ai viaggiatori per un soggiorno speciale prenotabile su Airbnb.

Ogni anno solo oltre 600.000 spettatori che da tutto il mondo vengono ad assistere all'incredibile spettacolo del Moulin Rouge, che porta in scena la tradizione del teatro francese con più di 60 artisti di 14 diverse nazionalità. Airbnb ora da la possibilità di dormire per la prima volta nello storico mulino parigino. All'interno è stata allestita una stanza segreta dove rivivere la magia della Belle Époque. È questo l'ultima iniziativa di Airbnb che permetterà a tre coppie di poter usufruire di un soggiorno di una notte nell'iconico mulino al costo di 1 euro ciascuno.

Il Moulin Rouge di parigi su Airbnb – credit Daniel Alexander Harris

Per la prima volta nella storia del Moulin Rouge si potrà scoprire cosa si nasconde dietro il più famoso sipario di velluto rosso della città e vivere a pieno l'atmosfera del cabaret. La stanza segreta disponibile su Airbnb all'interno del Mouline Rouge è stata pensata per far fare agli ospiti un viaggio nel tempo e riportarli Belle Époque, quando Parigi e la Francia hanno vissuto un periodo di grande splendore delle arti. L'iconico mulino a vento nel cuore di Montmartre è anche simbolo delle origini rurali della città.

La stanza segreta nel Moulin Rouge – credit Daniel Alexander Harris

Il famoso spettacolo del Moulin Rouge Féerie è una delle icone per eccellenza di Parigi: Assistere a uno spettacolo al Moulin Rouge – Claudine Van Den Bergh, prima ballerina del Moulin Rouge – offre alle persone un attimo di fuga dalla realtà. Gli interni ispirati alla Belle Époque all’interno del nostro amato mulino trasporteranno i viaggiatori negli anni in cui questo cabaret è nato”. La ballerina accoglierà anche gli ospiti dei soggiorni speciali portandoli alla scoperta del luogo dove nacque il famoso Cancan e che ha ispirato artisti e musicisti per più di un secolo. Dal 17 maggio sarà possibile prenotare il soggiorno sul sito di Airbnb al costo di 1 euro per le notti del 13, 20 e 27 giugno.