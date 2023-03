Disegna sulle nuvole, sugli arcobaleni e le montagne: l’artista che fa del mondo la sua tela Shira Barzilay, aka Koketit sui social, utilizza schizzi e disegni per dar vita agli spazi e alle cose, tanto da attirare l’attenzione di alcune delle più grandi aziende del mondo.

A cura di Clara Salzano

L’arte di Shira Barzilay

Volti nel cielo notturno, corpi adagiati su nuvole e colline, tazze da tè in ceramica con espressioni facciali, piscine che diventano figure astratte, e campi da tennis, architetture e persino oceani diventare parte delle tele di Shira Barzilay, l'illustratrice israeliana conosciuta sul web con il nome d'arte Koketit, che letteralmente in francese significa "ragazza alla moda".

Un’opera di Koketit

Koketit è un'artista molto presente sui social media grazie alle sue opere che si inseriscono nei più vari contesti del mondo. Nata a Tel Aviv nel 1982, l'illustratrice utilizza schizzi e disegni per dar vita agli spazi e alle cose, tanto da attirare l'attenzione di alcune delle più grandi aziende del mondo, con cui ha collaborato.

Koketit

Shira Barzilay ha lavorato con Cartier, Elizabeth Arden, Vogue Portugal, Harper's Bazaar, Revlon e anche Zara realizzando collezioni uniche e esemplificative del suo stile artistico. In molti nei suoi disegni rivedono l'estro di Picasso ma nel caso di Koketit "The world is my canvas (il mondo è la mia tela)", che è diventato anche il mantra dell'artista.

Una delle opere di Shira Barzilay

I lavori di Koketit non sono semplici disegni ma veri e propri atteggiamenti nei confronti della vita. Koketit. Tratti netti e decisi caratterizzano i volti raffigurati dall'artista e si inseriscono perfettamente in ogni angolo del mondo. È il mondo che ci circonda ad ispirare l'arte di Shira Barzilay che crea figure sensuali e raffinate nei paesaggi e nei contesti più vari sfruttando le innovazioni digitali. L'ultimo lavoro di Koketit è la sua prima collezione NFT, chiamata Koketit Elements.