Com’è fatta la nave da crociera dove una suite arriva a costare più di 60.000 euro a settimana Una piscina galleggiante, giardini panoramici e ristoranti stellati sono solo alcuni dei servizi a bordo di Celebrity Beyond, una delle navi da crociera più costose.

A cura di Clara Salzano

Celebrity Beyond

Lunga 327 metri, la nave da crociera Celebrity Beyond è l'ultima proposta della compagnia Celebrity Cruises, specializzata in crociere di lusso in tutto il mondo. Si tratta di una nave unica nel suo genere, la migliore fino ad ora realizzata dalla compagnia che offre ai passeggeri giardini panoramici, piscine galleggianti e suite progettate dalla pluripremiata designer d'interni britannica Kelly Hoppen.

La piscina principale

La nuova nave da crociera Celebrity Beyond può ospitare fino a 3.260 passeggeri ma, date le sue dimensioni e la varietà di servizi, non sembrerà mia troppo affollata. A bordo sono presenti quattro piscine, di cui una è la più lunga del mare. C'è persino un'originale piscina galleggiante, che pende dal bordo della nave e consente di nuotare sospesi sull'Oceano. Inoltre la nave è guidata dal capitano Kate McCue la prima donna capitano di una nave da crociera d'America

Il tappeto magico

Celebrity Beyond mira ad andare "oltre" alle altre navi da crociera: è più lunga e più stellata delle sue simili. Una piattaforma sospesa sul fianco della nave, dove rilassarsi e ammirare il mare, si muove su e giù tra i tredici ponti e per questo è chiamata "tappeto magico".

Retreat

A bordo del nuovo transatlantico Celebrity Cruises c'è anche il primo ristorante in mare dello chef francese Daniel Boulud con due stelle Michelin e uno spazio Retreat esclusivo con spiaggia privata e aree relax.

Eden restaurant

Le cabine della nave sono state progettate dalla designer d'interni Kelly Hoppen che ha creato una connessione ancora più stretta tra gli spazi interni, il mare e ogni luogo emozionante all'orizzonte. La camera più costosa è l'Iconic Suite, che può ospitare fino a sei persone al costo di 1.500 euro a notte a persona che per una settimana a bordo di Celebrity Beyond spenderebbero più di 60.000 euro di vacanza.