Che ci fa una sauna all’interno di un ontano nella foresta Un ontano solitario in un campo a sud di Stoccolma, in Svezia, è stato impacchettato per essere trasformato in una sauna completamente funzionante.

L'architetto/artista svedese Ulf Mejergren ha lavorato con l'artista finlandese Antti Laitinen per trasformare un ontano solitario in un campo a sud di Stoccolma, in Svezia, in un'opera d'arte, One Tree Four Seasons, diversa in ogni stagione. Per l'ultimo progetto stagionale, realizzato a febbraio 2023, gli artisti hanno impacchettato l'albero e l'hanno fatto diventare una sauna completamente funzionale.

Il primo progetto di One Tree Four Seasons

One Tree Four Seasons è un'opera collaborativa composta da quattro diversi progetti, uno per ogni stagione, realizzati utilizzando il materiale trovato in natura. Nel primo intervento l'architetto/artista svedese Ulf Mejergren e l'artista finlandese Antti Laitinen hanno raccolto i rami morti della foresta circostante e li hanno intrecciati formando un enorme nido attorno all'ontano solitario, che domina il paesaggio trovandosi su una piccola collina di rocce ricoperte di vegetazione, come un'isola nei campi.

Il secondo One Tree Four Seasons

Per il secondo One Tree Four Seasons, gli artisti hanno creato una pavimentazione con fieno del campo all'interno del nido e inserito alcuni posti a sedere per far suonare una piccola orchestra. Il terzo intervento ha visto inserire all'interno e fuori le foglie appena cadute dall'albero e dalla foresta circostante che venivano mosse da un vento artificiale. Il vento naturale ha contribuito poi all'opera spazzando via le foglie rimaste.

Il terzo One Tree Four Seasons

One Tree Four Seasons varia ogni stagione come il riflesso del tempo che passa. Ogni intervento usa materiali sempre diversi, secondo disponibilità della natura. La sauna del quarto progetto è riscaldata con legna proveniente dal sito e il fumo, insieme al calore e al vapore, immerge la struttura, confondendola, nel paesaggio innevato esterno e fa riflettere sul presente.