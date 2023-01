La sauna portatile che si monta ovunque in 3 minuti SweatTent porta il lusso e i benefici per la salute dell’uso quotidiano della sauna alla porta di tutti e ovunque si vuole.

A cura di Clara Salzano

La sauna portatile

Oggi la sauna è una pratica così diffusa che spesso ci si dimentica di tutti i benefici, che ha sulla salute dell'uomo, e delle origini finlandesi di questi affumicatoi risalenti ad oltre 2.000 anni fa. Non è un caso infatti che il termine "sauna” sia l'unica parola finlandese compresa nel dizionario inglese. Si tratta di strutture inventate nella nazione nordica per riscaldarsi durante l'inverno collocando, all'interno di una fossa nel terreno, pietre che a contatto con l'acqua creavano vapore che riempiva l'aria. La sauna oggi è largamente diffusa e SweatTent è la prima sauna che porta il lusso e i benefici per la salute dell'uso alla porta di tutti e ovunque si vuole.

SweatTent

I benefici che la sauna ha sulla salute sono molteplici, dal recupero muscolare alla disintossicazione fino al miglioramento della qualità del sonno. Da qui nasce l'idea di una sauna portatile che possa arrivare ovunque ed essere usata da tutti e lontana dall'idea di un lusso per pochi. SweatTent è una sauna portatile economica per tutte le stagioni che può essere montata in soli 3 minuti. SweatTent è realizzata con due strati di resistente tessuto Oxford 210D, un tipo di nylon resistente alle intemperie, a pioggia, vento e neve, con uno strato isolante leggero e potente.

All’interno di SweatTent

All'interno della sauna portatile si trova una stufa a legna in acciaio inossidabile che può raggiungere fino a 90° C in soli 30 minuti. Sono inclusi in SweatTent un camino e le prese d'aria per il controllo della temperatura sono inclusi per massimizzare l'esperienza all'interno della sauna. Questa sauna a legna portatile è compatta e si adatta al bagagliaio del qualsiasi veicolo. Una volta giunti a destinazione ci vogliono solo 3 minuti dalla decompressione per montare la struttura che pesa meno di 60 libbre. SweatTent attualmente è soggetta ad una campagna di crowdfunding su Indiegogo e può essere acquistato al prezzo anticipato di 1.099 dollari.