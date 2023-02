Apre Super Nintendo World: le immagini del parco giochi dedicato a Mario Bros Il nuovo parco a tema Super Nintendo World ha aperto al pubblico in California come un ambiente chiuso e intimo per far sentire il pubblico come all’interno del famoso videogioco.

A cura di Clara Salzano

Il 17 febbraio 2023 ha inaugurato Super Nintendo World, il nuovo parco a tema degli Universal Studios di Hollywood dedicato al videogioco iconico con Mario, Luigi e la Principessa Peach. Ci sono voluti quasi dieci anni tra progettazione e lavori per realizzare il fantastico mondo Super Nintendo come espansione degli Universal Studios di Los Angeles, in California.

Il nuovo parco a tema Super Nintendo World ha aperto al pubblico in una sezione ritagliata degli Universal Studios di Hollywood oltre le aree Jurassic World e Transformers. Il sito non è molto esteso ma ricco di meraviglia con giostre ispirate in Mario Kart in realtà aumentata, un ristorante di Toad e un centro di merchandising dedicato a Super Nintendo. Il parco è stato pensato come un ambiente chiuso e intimo per far sentire il pubblico come all'interno del videogioco.

L’attrazione principale di Super Nintendo World è Mario Kart che prevede una giostra in movimento attraverso diverse gallerie e collezione di trofei e cimeli per sconfiggere il Team Mario. L'attrazione si raggiunge passando poi attraverso il Castello di Bowser. Il castello della Principessa Peach è un'altra importante attrazione del parco in cui gli ospiti escono da un tubo di curvatura che fornirà sicuramente un’opportunità fotografica unica. Per entrare al Super Nintendo World si paga un biglietto d'ingresso che si aggira intorno ai 40 dollari.

Super Nintendo World apre due mesi prima che lo studio cinematografico dell’azienda rilasci il film animato “The Super Mario Bros. Movie”, ma, dopo il successo del parco a Osaka, dove ha aperto il primo Super Nintendo World nel marzo 2021, si attende molta affluenza al parco internazionale e poi al cinema. La società inoltre ha in programma di aprire simili attività anche in Florida e a Singapore nel 2025.