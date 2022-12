Super Nintendo World: dove aprirà il parco dedicato a Mario, Luigi e alla Principessa Peach Dopo il Giappone, Super Nintendo World arriva a Hollywood per trasportare gli ospiti nel fantastico mondo di Super Mario.

Super Nintendo World

Dopo l’apertura del Super Nintendo World a Osaka, in Giappone nel 2021, è stata annunciata la data di inaugurazione negli Stati Uniti del parco a tema dedicato a uno dei videogiochi più amati di sempre. Gli Universal Studios di Hollywood, dove sorgerà il Super Nintendo World, hanno fissato la data di apertura al 17 febbraio 2023.

Universal Studios di Hollywood

Un viaggio nel mondo di Super Mario, Luigi e la Principessa Peach è ciò che offrirà il primo Super Nintendo World d'America che aprirà agli Universal Studios di Hollywood a febbraio 2023. I visitatori saranno immersi in una delle giostre più grandi e interattive del mondo a tema Nintendo. Gli appassionati del famoso videogioco potranno giocare con Mario Kart e una pista da corsa in movimento che non ha eguali nel settore dei parchi a tema. "Mario Kart: Bowser's Challenge" sarà una delle giostre più complesse mai costruite nell'industria dell'intrattenimento.

Super Nintendo World è il primo parco a tema dedicato al mondo di Super Mario, progettato per trasportare gli ospiti nel fantastico mondo del videogioco Nintendo. Il Castello di Bowser a grandezza reale accoglierà i fan di Super Mario per coinvolgerli in un'esperienza multidimensionale con gli ambienti iconici dei giochi ricreati alla perfezione. Colori, suoni e movimenti coinvolgeranno gli ospiti che indosseranno occhiali per la realtà aumentata (AR)per immergersi nel mondo di Mario, dalle profondità del dungeon all'interno del Castello di Bowser. Gli ospiti guideranno attraverso percorsi sott'acqua e tra le nuvole per competere per la Golden Cup mentre raccoglieranno monete per sconfiggere il Team Bowser e vincere.

Il parco sorgerà all'interno di un'area recentemente ampliata degli Universal Studios di Hollywood e offrirà intrattenimento per tutte le età con varie giostre, aree interattive, negozi e ristoranti a tema. È iniziato il conto alla rovescia in attesa del 17 febbraio 2023