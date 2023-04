Perché Anya Taylor-Joy ha indossato la tuta da pilota sul red carpet di Super Mario Bros Addio tacchi a spillo e abiti da sera: alla proiezione del film su Super Mario Anya Taylor-Joy ha sfoggiato tuta e stivali, strizzando l’occhio al suo ultimo ruolo.

A cura di Beatrice Manca

L'attrice Anya Taylor-Joy a soli 26 anni è una vera icona di stile: lasciato alle spalle il ruolo della Regina degli Scacchi, ha maturato uno stile sofisticato fatto di corsetti, cappe retrò e guanti da diva. La sua ultima apparizione, però, ha stupito tutti: Anya Taylor-Joy ha rubato la scena alla proiezione speciale del film Super Mario Bros con una tuta da pilota rosa shocking.

La tuta da pilota di Anya Taylor-Joy

Il film dedicato all'eroe dei videogame Super Mario è in arrivo nelle sale internazionali e il cast dei doppiatori è impegnato nel tour promozionale. Sul tappeto rosso Anya Taylor-Joy ha detto addio a abiti da sera e tacchi a spillo per sfoggiare una tuta in pelle rosa con zip e cintura in vita. Una classica tuta da corsa – con tanto di guanti da pilota – ma in una romantica sfumatura rosa candy. Completavano l'outfit un paio di stivali fucsia e i lunghi capelli biondo platino sciolti sulle spalle.

Anya Taylor–Joy in Dior

Anya Taylor-Joy rifà il look alla principessa Peach

L'ispirazione dietro al look non può che essere la Principessa Peach, la protagonista femminile della fortunata saga di Super Mario, che nel film ha proprio la voce dell'attrice. L'appuntamento nelle sale italiane è per il 5 aprile 2023. Non bisogna essere appassionati di videogame però per accorgersi che qualcosa non torna nel look: Peach ha sempre abiti romantici e vaporosi, perfetti per il ruolo di principessa da salvare o damigella in difficoltà. Anya Taylor-Joy ha voluto ribaltare la narrativa con i guanti da pilota e gli stivali: ora la principessa Peach è pronta a correre in Mario Kart o a combattere i cattivi. Insomma, la Peach di Anya Taylor-Joy si annuncia come l'eroina moderna per una nuova generazione.

