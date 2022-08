Apre l’IRCCS Galeazzi Sant’Ambrogio: il nuovo ospedale di Milano è il più alto d’Europa Dal 22 agosto 2022 Milano avrà un nuovo pronto soccorso unificato che riunisce l’Istituto ortopedico Galeazzi e l’istituto clinico Sant’Ambrogio nell’ex area Expo.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo Irccs ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio

È pronto ad aprire al pubblico dal 22 agosto 2022 il nuovo pronto soccorso unificato dell’Irccs ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio che riunisce in un’unica struttura l’Istituto ortopedico Galeazzi e l’istituto clinico Sant’Ambrogio. Sarà l'ospedale più alto d'Europa e aprirà nell'area dove più di sette anni fa aprì Expo 2015.

L’Irccs ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio è il nuovo ospedale del Gruppo San Donato. Il progetto sorge all'interno di MIND Milano Innovation District, una superficie di un milione di metri quadrati un tempo area Expo. Si tratta di un nuovo distretto grande quanto circa 120 campi da calcio che al suo interno avrà una serie di strutture di eccellenza nel campo della ricerca, medicina e dell'innovazione come lo Human Technopole, l’IRCCS Galeazzi, la Fondazione Triulza e il Campus scientifico dell’Università di Milano. Il masterplan dell'area è stato definito da Mario Cucinella Architects.

Il nuovo ospedale di Milano

Il nuovo ospedale di Milano, con i suoi sedici piani, che si affacciano direttamente sul Decumano del nuovo distretto Mind, sarà il più alto d'Europa. L’Irccs ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio riunisce in un’unica struttura l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, che rappresenta il primo ospedale italiano per numero di protesi ortopediche impiantate e primo in Lombardia per numero di ricoveri e interventi chirurgici ortopedici, con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio che è tra i primi centri italiani per il trattamento delle patologie cardiovascolari. Il nuovo ospedale offrirà inoltre al pubblico non solo due eccellenze nell’area ortopedica e cardiovascolare ma anche di Neurochirurgia e di Chirurgia dell’Obesità. Grande importanza all'interno della struttura sarà data anche alla didattica universitaria e alla ricerca scientifica andando a costituire uno dei progetti cardini all’interno dell’Area MIND.