A cosa servono davvero le maniglie interne dell’auto ?

Nella quotidianità utilizziamo alcuni oggetti in modo automatico e meccanico, tanto che il più delle volte non notiamo affatto alcuni dettagli che potrebbero semplificarci ancora di più la vita. È il caso, ad esempio, delle comuni auto. Che vengano usate da guidatore o da passeggero, non importa, la cosa certa è che, al di là dei sedili, delle cinture di sicurezza, dello sterzo e dei bocchettoni dell'aria, difficilmente ci ritroviamo a fare attenzione ad altri particolari "nascosti" nella tappezzeria, un esempio? Le maniglie interne e ripiegabili posizionate sulla parte laterale del tettuccio: a cosa servono davvero?

Cosa sono le maniglie di sostegno

Ogni auto al suo interno, per la precisione sul lato del tettuccio, dunque poco sopra lo sportello, ha delle maniglie ripiegabili. Tecnicamente si chiamano "maniglie di sostegno" e di solito vengono utilizzate solo per mantenere la stabilità quando il guidatore fa manovre azzardate o ha una guida "sportiva". La cosa che in pochi sanno, però, è che non sono state ideate per questo uso, la verità è che svolgono una funzione molto pratica: forniscono supporto quando si entra o si esce dal veicolo, soprattutto ai passeggeri anziani o con difficoltà motorie.

Il secondo uso delle maniglie interne dell'auto

Solitamente la maniglia è dotata anche di un piccolo fermo che può essere abbassato e usato come appendi-oggetti. Sui social, soprattutto Reddit, sono stati moltissimi coloro che si sono posti spesso questa domanda ma non sempre è arrivato qualcuno capace di soddisfare la loro curiosità. La soluzione, però, è "sotto l'occhio" di tutti, visto che basterebbe leggere il manuale di istruzioni dell'auto per scoprire la funzione di ogni suo accessorio interno. In quanti cominceranno a notare (e utilizzare regolarmente) le maniglie di sostegno?

