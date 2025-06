Perché una mela al giorno toglie davvero il medico di torno

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Una mela al giorno toglie il medico di torno è uno dei proverbi "leggendari" che vengono tramandati da intere generazioni ma il più delle volte si è sempre pensato che fosse un semplice espediente per convincere le persone a mangiare più frutta. La verità è ben diversa: non si tratta solo di un luogo comune ma di un'indiscussa realtà scientifica. Quali sono gli effetti positivi sulla salute di questo prodotto? Ecco tutto ciò che bisogna sapere sulle mele (e soprattutto cosa c'è di vero nel famoso detto).

Com'è nato il detto "una mela al giorno toglie il medico di torno"

Ogni anno a livello globale vengono prodotte quasi 100 milioni di tonnellate di mele: disponibili in un'ampia gamma di colori e sapori, sono note per le loro proprietà benefiche che aiutano le persone a rimanere in salute. Il detto "una mela al giorno toglie il medico di torno" ha origini molto antiche: è nato in Galles nel 1866 ed è una forma abbreviata della massima "mangia una mela prima di andare a letto e impedirai al medico di guadagnarsi il pane". Cosa c'è di vero in queste parole? Innanzitutto le mele contengono moltissimi nutrienti salutari: sono una ricca fonte di sostanze fitochimiche, tra cui i flavonoidi, essenziali per il mantenimento di un peso sano e per la riduzione del rischio di malattie cardiache.

Gli effetti benefici delle mele

Le mele contengono fibre, in particolare la pectina, che riduce il colesterolo cattivo nel sangue, limitando la quantità di zuccheri e grassi che assorbiamo dal cibo. Nella buccia, invece, ci sono i polifenoli, sostanze associate al miglioramento della salute cardiaca. Insomma, mangiare una mela al giorno aiuterebbe davvero a tenere il medico lontano, visti i suoi incredibili effetti benefici. Certo, non si tratta di un'abitudine "miracolosa", anzi, è necessario essere costanti e seguire una dieta sana, ma è chiaro che introdurre regolarmente la frutta nel proprio regime alimentare non può che far bene. In quanti seguiranno il consiglio del leggendario detto per prendersi cura della propria salute?