Quante ciliegie al giorno posso mangiare? Le proprietà benefiche della frutta estiva La frutta estiva oltre ad essere bella e gustosa è anche particolarmente salutare. Scopriam tutte le proprietà di albicocche, prugne, pesche e ciliegie: dai sali minerali agli antiossidanti che combattono i radicali liberi.

A cura di Francesca Parlato

Ormai lo sappiamo, se vogliamo fare un piacere al nostro organismo e alla nostra salute, dobbiamo mangiare frutta e verdura di stagione. E se a volte in inverno la fantasia per scegliere cosa portare in tavola scarseggia, quando arriva l'estate basta solo dare un'occhiata al banco del nostro fruttivendolo di fiducia per ritrovare il buon umore. I colori, le forme, i profumi della frutta estiva, ci tentano in continuazione, ci ammaliano le ciliegie con la loro sfumatura di rosso e ci incantano le pesche con la loro buccia di velluto. Ma la frutta estiva, ciliegie, albicocche, prugne e pesche, è anche un concentrato di elementi salutari che vanno dai sali minerali, alle vitamine, passando per gli antiossidanti. A colazione, per lo spuntino o a merenda, oppure dopo i pasti: la frutta estiva è un booster di energia, salute e buon umore.

Albicocche e vitamine

Le vitamine non si trovano solo negli agrumi, un frutto estivo che ne è ricchissimo è, per esempio, l'albicocca. Il suo colore arancione ci indica subito la presenza del betacarotene ovvero di vitamina A, un elemento utile per la protezione della vista e per stimolare il sistema immunitario. Ma in cento grammi di frutta troviamo anche molta vitamina C (circa 13 mg) e vitamina B3 (0,5 mg) e vitamina K, utile per la salute delle ossa.

Prugne per migliorare la salute dell'intesino

Prugne o susine, ognuno le chiama come preferisce, gialle o nere, sono preziose per la regolarità intestinale. Perfette a colazione, le prugne sono ricche di minerali e vitamine. "Le prugne hanno la capacità di migliorare la funzionalità intestinale. Le consiglio sempre, insieme ai kiwi, chi ha problemi di regolarità. Possiamo mangiarle a colazione o al pomeriggio come spuntino" consiglia la nutrizionista Renata Bracale. Le prugne svolgono anche una buona azione di supporto del sistema immunitario e di protezione dal colesterolo.

Pesche per un apporto di minerali

La loro buccia di velluto si riconosce a chilometri di distanza quando fanno il loro ingresso trionfale sui banchi della frutta. Le pesche sono costituite per il 90% di acqua e sono una grande fonte di sali minerali, come potassio, magnesio e fluoro, di cui abbiamo sempre bisogno in estate. Sono ipocaloriche e per questo ben si adattano a regimi alimentari dietetici, e grazie alla grande quantità di fibre che contengono sono in grado di stimolare il senso di sazietà contrastando quindi gli attacchi di fame. Infine sono ricche di vitamine, in particolare la C (ottima per il sistema immunitario e ancora per il collagene) e la A.

Le irresistibili ciliegie

Una tira l'altra. Sono irresistibili. Davanti a un piatto pieno di ciliegie nessuno sa dire di no. Il colore seduce, la dimensione è perfetta. E per di più sono pure salutari: sono una fonte di minerali, in particolare di potassio (utile per il cuore e la pressione del sangue) e poi l'altro super potere delle ciliegie sta tutto nel loro colore. Quella particolare sfumatura di rosso indica la presenza di antocianine dei potenti antiossidanti che ci proteggono dai radicali liberi e contrastano il processo di invecchiamento cellulare e di infiammazione. La quantità consigliata? 150 grammi al giorno, in totale circa 30 ciliegie. Riuscirete a resistere?