Villa Certosa vicina alla vendita da 500 milioni: chi è l’acquirente della tenuta estiva di Berlusconi

Villa Certosa (LaPresse)

Villa Certosa, la residenza estiva a Porto Rotondo, in Sardegna, appartenuta a Silvio Berlusconi, avrebbe trovato un potenziale acquirente. Considerata un vero e proprio "gioiello immobiliare", la tenuta si estende su una superficie di 4.500 mq, il suo valore? Stando alle stime, si aggirerebbe tra i 300 e i 500 milioni di euro. Dopo la morte dell'ex premier, la proprietà è stata ereditata dai suoi figli e, messa in vendita fin da subito, solo ora avrebbe trovato un cliente disposto ad acquistarla: ecco chi è il potenziale nuovo proprietario disposto a sborsare 500 milioni di euro.

Chi ha intenzione di acquistare Villa Certosa

Chi si sta occupando della vendita di Villa Certosa? La casa d'aste Sotheby’s International Realty in la collaborazione sia con la Knight Castle Real Estate, un broker con base a Dubai specializzato in immobili di lusso, sia con un’altra società americana che punta solo su una clientela benestante. Stando alle indiscrezioni pubblicate dalla Nuova Sardegna, l'immobile sarebbe stato acquistato a quasi 500 milioni di euro da un ricco imprenditore arabo che al momento ha preferito rimanere anonimo. Per ora, però, dalla famiglia Berlusconi non è arrivata nessuna conferma, dunque probabilmente la cessione è ancora in atto (o semplicemente il nuovo proprietario non intende rendere pubblici i suoi affari).

Silvio Berlusconi (LaPresse)

Com'è fatta Villa Certosa?

L'ex residenza estiva di Berlusconi si estende su una superficie di 4.500 mq, conta 68 camere, 4 bungalow al di fuori della residenza principale e un'autorimessa da 181 mq che può ospitare fino a 174 posti auto. Nella tenuta ci sono anche una serra, una palestra, delle piscine per la talassoterapia, un orto medicinale e un anfiteatro in stile greco-romano, oltre che un enorme parco da oltre 580 mq (con tanto di vulcano finto). Insomma, si tratta di un vero e proprio paradiso di lusso dotato davvero di ogni comfort. Con la cessione della Villa si può dire chiusa l'epoca Berlusconi, che fino ai suoi ultimi anni di vita ha sempre amato trascorrere le estati a Porto Rotondo, ospitando nella dimora nomi illustri come George W. Bush, Tony Blair, José Zapatero e Vladimir Putin. Cosa ne farà il nuovo proprietario?

