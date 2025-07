Venduta la villa alle Tremiti di Lucio Dalla: l’immobile da oltre un milione con vista su Cala Matano

Ph. di Riserva Marina Isole Tremiti

Ricordate "La casa in riva al mare" descritta da Lucio Dalla nell'iconica canzone omonima del 1971? La cosa che in pochi sanno è che quell'abitazione è esistita davvero. Si tratta di una maxi villa appartenuta al cantante, si trova sull'isola San Nicola, nell'arcipelago delle Tremiti, e affaccia sulla splendida Cala Matano (località che ha dato anche il nome a uno dei dischi dell'artista). Poco più di un anno fa l'immobile era stata messa in vendita ma solo oggi si sono concluse le trattative per il suo acquisto: ecco com'è fatta la struttura e a quanto è stata venduta.

Quanto vale la villa di San Domino appartenuta a Lucio Dalla

La villa appartenuta a Lucio Dalla sull'isola San Nicola è stata venduta: ad annunciarlo è stato Nicola Rinaldi, amministratore delegato della Guidobaldi Luxury Properties, la società immobiliare del gruppo Toscano che si occupa di immobili di lusso. La trattativa è stata gestita con grande riservatezza, basti pensare al fatto che non si conosce né l'acquirente, né tantomeno la cifra a cui si è chiusa la compravendita dell'immobile. Le uniche cose certe sono che il nuovo proprietario è italiano e che la somma inizialmente richiesta nell'annuncio era di 1,3 milioni di euro. La notizia è arrivata a un anno dalla vendita per circa 350mila euro della residenza indipendente di Lucio Dalla sempre sull'isola San Nicola, all'interno della fortezza di Santa Maria a Mare.

Ph. di Riserva Marina Isole Tremiti

Com'è fatta la villa alle Tremiti di Lucio Dalla

La Villa di San Domino è decisamente più spettacolare della residenza indipendente del cantautore e non sorprende che il suo valore stimato si aggirasse intorno al milione e mezzo. Costruita su un enorme parco a picco sul mare di circa 1.650 mq, si estende su 300 mq suddivisi su tre piani ed è composta da salone, cucina e 4 camere da letto, ognuna con un suo bagno privato. Non manca, inoltre, una sala incisioni in cui il cantante registrò diversi suoi pezzi, tra cui Come è profondo il mare. Il punto forte dell'immobile, però, sono le meravigliose terrazze panoramiche che si affacciano su Cala Matano, le cui foto lasciano letteralmente senza fiato.