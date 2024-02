Quanto vale Villa Certosa di Berlusconi in Sardegna e a che prezzo è stata messa in vendita dai figli I figli ed eredi di Silvio Berlusconi hanno messo in vendita la lussuosa residenza estiva del Cavaliere in Sardegna, villa Certosa: il prezzo fissato sarebbe 500 milioni di euro, anche se realisticamente la trattativa dovrebbe partire da 280-300 milioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

I figli di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno a 86 anni, vogliono vendere villa Certosa, la famosa residenza estiva in Sardegna del fondatore di Forza Italia ed ex premier.

La notizia è stata data dal Financial Times secondo cui l'incarico per cedere la proprietà che si trova a Porto Rotondo, una frazione di Olbia, nei pressi di Punta Lada, è stato affidato alla società immobiliare Dils con la richiesta di vendere la dimora in Costa Smeralda al prezzo di 500 milioni di euro, anche se realisticamente la trattativa dovrebbe partire da 280-300 milioni. Tra i possibili acquirenti elencati dal giornale ci sono miliardari emiratini, sauditi, indiani e statunitensi e gruppi alberghieri internazionali. La vendita della tenuta – 68 stanze e 174 posti auto per un'autorimessa – non sarà pubblicizzata, mentre le visite dovrebbero partire già dal mese di febbraio.

Il valore di Villa Certosa, la residenza estiva di Berlusconi in Sardegna

Il quotidiano britannico ricorda che il Cavaliere acquistò la proprietà in Sardegna alla fine degli anni Ottanta e la ristrutturò completamente. La tenuta si estende su 4.500 metri quadri e al suo interno si trova villa Certosa: composta da 68 vani, 181 metri quadrati di autorimessa e altri 174 di posti auto, 4 bungalow, possiede un accesso diretto al mare, numerose piscine, campi da tennis, giardini grandi quanto 80 campi da calcio e persino un anfiteatro.

La villa, che sorge su Punta Lada, si chiamava in origine, Villa Monastero. Qui Berlusconi si rilassava con familiari e amici e riceveva leader politici e personaggi dello spettacolo e dello sport. Nella dimora hanno alloggiato come ospiti di Berlusconi l'ex presidente degli Stati Uniti, George W Bush e l'ex primo ministro britannico, Tony Blair.

Anche il presidente russo, Vladimir Putin, è stato in vacanza a villa Certosa su invito di Berlusconi diverse volte tra il 2003 e il 2010. Secondo una perizia tecnica del 2021, l'immobile era stato valutato 260 milioni di euro. Documento assolutamente attendibile perché è firmato da Francesco Magnano, geometra di fiducia del Cavaliere. Una delle fonti sentite dal quotidiano ha commentato che il prezzo attuale richiesto è superiore a quello che la famiglia sperava di ricavare dalla vendita.

A quanto risulta la residenza sarebbe stata già messa sul mercato due volte, nel 2010 e nel 2015. Ma Berlusconi aveva sempre smentito le voci di una potenziale vendita. Secondo i media italiani, sottolinea il quotidiano britannico, Berlusconi ha rifiutato un'offerta di 500 milioni di euro nel 2015 da parte della famiglia reale saudita, che aveva provato già una volta ad acquistarla. Ma non ci sono mai state conferme delle trattative.

Tutti gli immobili appartenuti a Silvio Berlusconi

Nei mesi scorsi era già uscita la notizia dell'imminente vendita del patrimonio immobiliare ereditato dai figli di Silvio Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

Tra gli immobili di proprietà di Fininvest c'è Villa Gernetto, nei pressi di Lesmo, in Brianza, location del matrimonio simbolico celebrato tra Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina. Del patrimonio fanno parte poi palazzo Paleocapa, sede della Fininvest (che non dovrebbe essere messo in vendita), e Costa Turchese (proprietà Fininvest). La società Idra possiede invece villa La Certosa e le proprietà di Porto Rotondo, la villa di Arcore, Macherio e Villa Grande a Roma. Proprietà personali di Silvio Berlusconi erano invece Villa Campari a Lesa, Baia della Luna a Lampedusa, la proprietà di Antigua e tra i 100 e i 150 appartamenti nel milanese. È invece intestata a SB Real Estate la villa La Lampara di Cannes, mentre il Complesso di Merate e Villa Sottocasa a Vimercate sono di Brianza 2 srl (con Redaelli).

Quali proprietà potrebbero essere vendute dagli eredi di Berlusconi

Per alcune proprietà, alle quali la famiglia Berlusconi è molto affezionata, la vendita è esclusa categoricamente, come per esempio villa Lesa sul lago Maggiore, nota come villa Campari, che potrebbe essere rilevata completamente da Marina Berlusconi. Barbara, invece, è interessata a prendere tutta Villa Macherio, residenza che in passato ha ospitato la madre Veronica, seconda moglie dell'ex premier. E non c'è alcuna intenzione di vendere villa San Martino ad Arcore, per decenni residenza dell'ex premier e ultimamente abitazione dell'ultima compagna, la parlamentare Marta Fascina: la casa di Arcore infatti continuerà a essere usata per gli incontri familiari e istituzionali. "Vogliamo che resti la sede di riunioni di lavoro, oltre che, naturalmente, il punto di incontro della nostra famiglia. È quello che lui avrebbe desiderato", ha dichiarato recentemente in un'intervista Marina Berlusconi.

Tra le dimore destinate alla vendita, quindi, oltre a villa Certosa c'è villa Gernetto, la struttura Settecentesca vicino a Lesmo dove il Cavaliere voleva aprire la sua università del libero pensiero, quest'ultima controllata direttamente da Fininvest.