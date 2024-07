Dramma in Sardegna, auto contro un muro dopo giornata al mare: coppia muore sul colpo, feriti i due figli

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Sono il 57enne Silvio Ispisa la 40enne Anna Isabella Fratellanza, le vittime dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica 21 luglio nel centro abitato di Escalaplano, nel sud Sardegna. Stando alle prime ricostruzioni l'auto sulla quale viaggiavano è andata a impattare violentemente contro il muro di una casa del paese nel centralissimo Corso Sardegna, nei pressi della chiesa parrocchiale..

Sul posto sono intervenuti l’equipe della “Mike 60”, la medicalizzata del distretto sanitario del Sarrabus Gerrei, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Jerzu e i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito.

Lo scontro è stato tremendo e per la coppia non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sono praticamente morti sul colpo; feriti e trasportati all’ospedale in codice rosso gli altri due passeggeri: stando a quanto trapela sarebbero i figli dell'uomo e della donna, di 11 e 7 anni. Sono stati trasportati in codice rosso nell’ospedale di Sassari con l’elisoccorso dell’Areus di stanza nell’aeroporto di Olbia.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata comunque completamente accertata, così come non si hanno informazioni sulle cause all'origine del dramma. I corpi delle vittime sono stati trasportati nell’obitorio del cimitero di Escalaplano.

Silvio Ispisa, originario del paese e attualmente residente a Verona, era nell’Isola per trascorrere le ferie con la famiglia. La compagna 40enne era di origine colombiana. La famiglia stava rientrando dal mare dopo una domenica trascorsa nella zona di Costa Rei.