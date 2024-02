In vendita le ville di Berlusconi, quali sono e quanto costano: c’è anche Villa Certosa da 300 milioni I cinque figli di Silvio Berlusconi stanno dividendo l’immenso patrimonio immobiliare ereditato dal padre appena scomparso. In vendita Villa Certosa a Porto Rotondo (da 300 milioni) e Villa Gernetto a Lesmo (45 milioni): restano in famiglia Villa Campari (a Marina) e Macherio (Barbara). Ancora da definire la sorte di Arcore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono finalmente giunti a un accordo i cinque figli di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno a 86 anni. E così è ufficiale: è in vendita parte dello sterminato patrimonio immobiliare del fondatore di Forza Italia, custodito in larga parte sotto la società Idra e lasciato in eredità senza essere diviso tra i legittimi successori.

Una scelta quasi obbligata, visto che mantenerlo costa più di 20 milioni di euro all'anno. Ma, c'è da esserne certi, sicuramente remunerativa: solo la celebre Villa Certosa a Porto Rotondo, simbolo del berlusconismo, potrebbe essere venduta per più di 300 milioni (fino ad arrivare a 500). Della trattativa, secondo le ultime indiscrezioni del Financial Times, si starebbe adesso occupando la Dils di piazza Diaz a Milano: a mettergli gli occhi, ovviamente, sarebbero principalmente acquirenti dagli Emirati Arabi alla Russia, passando per il Nord America.

Altre grosse proprietà, invece, sarebbero invece destinate a restare in famiglia: Marina Berlusconi, presidente della Fininvest e primogenita, potrebbe rilevare dai fratelli e dalle sorelle Villa Campari sul Lago Maggiore, mentre Barbara, prima figlia di Veronica Lario, dovrebbe acquisire la piena proprietà di Villa Macherio in Brianza. Anche Arcore, luogo del cuore del Cavaliere, non dovrebbe essere messa in vendita dai cinque eredi.

Quanto vale Villa Certosa in Sardegna

Addio insomma a un pezzo di storia di casa Berlusconi, comprata dal patriarca all'inizio degli anni Ottanta a soli 800 milioni di lire ("Un furto, una rapina, non corrispondevano neanche a un ventesimo del suo valore", disse poi Flavio Carboni, il vecchio proprietario che al tempo si trovava in carcere dopo il crac del Banco Ambrosiano. "Quando lo venni a sapere mandai telegrammi a Berlusconi, Dell’Utri, Confalonieri, diffidandoli dal comprarla"). Secondo l'ultima perizia fatta nel 2021 da Francesco Magnano, geometra di fiducia dell'ex premier, oggi potrebbe valere almeno 259 milioni di euro.

L'immensa e lussuosa tenuta, una delle residenze private più esclusive al mondo, si trova nei pressi di Punta Lada e fa capo alla società immobiliare Idra (che possiede anche la villa di Arcore, quella di Macherio e Villa Grande a Roma): conta 68 stanze, 174 posti auto, quattro bungalow, un anfiteatro in stile greco-romano, un finto vulcano, una serra, palestra attrezzata, svariate piscine di acqua salata e un immenso parco di 580.477 metri quadrati affacciato sul mare cristallino della Sardegna.

Negli anni, sul pontile di Villa Certosa, sfilano autorità e capi di Stato: il presidente George W. Bush (protagonista di una cena arricchita dalle performance canore del padrone di casa), il primo ministro inglese Tony Blair (con Berlusconi in camicia e bandana bianca), il ceco Mirek Topolánek (paparazzato senza veli in compagnia di alcune ragazze) e il russo Vladimir Putin, fino agli spagnoli José Zapatero e José María Aznar. Nonché le giovani poi finite al centro degli scandali sulle "cene eleganti".

Villa Certosa a Porto Rotondo

Villa Gernetto a Lesmo in vendita

Ma non solo Villa Certosa. Tra le dimore di lusso (e vere e proprie regge) che furono di Silvio Berlusconi c'è anche Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza: sarà infatti presto immessa nel mercato immobiliare nazionale e internazionale la dimora settecentesca da 350mila metri quadrati (giardino compreso, il secondo parco privato recintato più grande dell'intera Lombardia), con 60 camere da letto e una sala cinema da 80 posti che vide nascere la "scuola liberale" del fondatore di Forza Italia e il "finto matrimonio" con l'ultima compagna Marta Fascina.

Ma quanto può costare un complesso di extra lusso come Villa Gernetto? Oggi secondo le stime del gruppo Fininvest, contenute nel bilancio del 2022, varebbe sui 44,8 milioni di euro. Un affare per i Berlusconi, se si pensa che il patriarca Silvio la acquistò nel febbraio del 2007 per "soli" 34 milioni di euro. Ma non se si mettono in conto tutte le spese che l'ex Cavaliere le riservò negli anni a venire: 7 milioni di spese di ristrutturazione, 1,5 milioni per gli arredi, 665mila euro per opere d’arte e di antiquariato.

Villa Gernetto a Lesmo, dove Silvio Berlusconi celebrò il finto matrimonio con l'ultima compagna Marta Fascina