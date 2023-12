Quanto vale Villa Gernetto di Silvio Berlusconi, ora in vendita: qui si sposò con Marta Fascina La maxi villa neoclassica da 350mila metri quadrati a Lesmo, con 60 camere da letto e una sala cinema da 80 posti, fu acquistata nel 2007 da Silvio Berlusconi per 34 milioni di euro. Oggi ne vale quasi 45, secondo i bilanci Fininvest.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina; foto Studio Magnano&Partners, che ha seguito i lavori di ristrutturazione della villa di Lesmo (Monza e Brianza)

Vale quasi 45 milioni di euro la maxi villa neoclassica (o meglio reggia) appartenuta a Silvio Berlusconi in Brianza, nel paese di Lesmo. Ma Villa Gernetto sarà solo una delle tante (costosissime) proprietà della galassia Fininvest ad essere messa in vendita dagli eredi, dopo la morte dell'ex premier.

Clima da spending review, insomma: i cinque figli Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi avrebbero infatti deciso di sbarazzarsi di alcune "zavorre" per i conti della holding di famiglia e di tenere in zona solo Villa Martino, la celebre dimora di Arcore che fu la vera casa del padre.

Il matrimonio con Marta Fascina e gli incontri con Putin

Anche a Villa Gernetto a Lesmo, però, sono legati tanti ricordi del fondatore di Forza Italia, scomparso nel giugno scorso a 86 anni. L'ultimo: il finto matrimonio con la compagna Marta Fascina, con tanto di scambio di fedi e menu nuziale stellato per gli ospiti (da Matteo Salvini a Gigi D'Alessio).

Ma non solo. La villa di Lesmo è stata nel tempo sede ideale dell'Università della Libertà, la scuola di "pensiero liberale" sognata da Berlusconi per rilanciare la struttura (ma, dopo un anno di lezioni online, ora i corsi sono finiti), teatro di conferenze stampa, riunioni di partito e campagne elettorali di Forza Italia, luogo degli incontri con il presidente russo e amico Vladimir Putin, ritrovo dei calciatori del Monza.

Una conferenza stampa a Villa Gernetto

Quanto vale Villa Gernetto a Lesmo

Tutto finito, ormai. Sarà presto immessa nel mercato immobiliare nazionale e internazionale la dimora settecentesca da 350mila metri quadrati (giardino compreso, il secondo parco privato recintato più grande dell'intera Lombardia), con 60 camere da letto e una sala cinema da 80 posti.

Ma quanto piò costare un complesso di extra lusso come Villa Gernetto? Oggi secondo le stime del gruppo Fininvest, contenute bilancio del 2022, varebbe sui 44,8 milioni di euro. Un vero e proprio affare, se si pensa che il patriarca Silvio Berlusconi la acquistò nel febbraio del 2007 per "soli" 34 milioni di euro. Ma non se si mettono in conto tutte le spese che l'ex Cavaliere le riservò: 7 milioni di spese di ristrutturazione, 1,5 milioni per gli arredi, 664mila euro per opere d’arte e di antiquariato.