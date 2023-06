Com’è fatto il mausoleo di Villa San Martino ad Arcore, dove potrebbe essere sepolto Berlusconi dopo i funerali Nel bel mezzo di Villa San Martino ad Arcore sorge un vero e proprio mausoleo funebre, costruito in puro marmo e ideato da Silvio Berlusconi per accogliere lui e la sua stirpe (insieme a Previti, Confalonieri e Dell’Utri). Una costruzione faraonica che rischia però di rimanere solamente una grandiosa opera d’arte.

Silvio Berlusconi con lo scultore Pietro Cascella, autore del mausoleo funebre di Villa San Martino ad Arcore (Monza e Brianza)

"Silvio Berlusconi mi disse: Non farmi una cosa mortuaria con le falci, le morti, i teschi, gli scheletri, quell’armamentario cimiteriale. Fai qualcosa che inneggi alla vita". E così lo scultore toscano Pietro Cascella, grande amico del fondatore di Forza Italia, nel 1993 costruì per lui e per la sua famiglia un vero e proprio mausoleo funebre. L'opera sorge in fondo a viale dei Pioppi, nel bel mezzo del parco di Villa San Martino ad Arcore: si tratta di una cappella privata per Berlusconi e per la sua stirpe, modellata con puro marmo di Carrara e circondata da un curatissimo prato all'inglese.

Una dimora sotterranea fortemente voluta dallo stesso Berlusconi come luogo per l'eterno riposo, circondato dagli affetti più cari, che rischia però di restare vuota: l'ex premier, morto il 12 giugno a 86 anni, potrebbe infatti non essere sepolto al suo interno. Come non lo sono del resto neanche i suoi amatissimi genitori Luigi e Rosa, che riposano fianco a fianco nella tomba di famiglia al Cimitero Monumentale di Milano. Il motivo? Per legge, non si possono tumulare i morti al di fuori dei cimiteri.

Come è fatto il Mausoleo di Villa San Martino

Per il momento, insomma, la cappella gentilizia di Villa San Martino resta solo una grandiosa opera d'arte. Composta da dodici colonne sovrastate da tonnellate di pietra che disegnano forme sferiche, piramidi, cubi, costellazioni celesti di sapore futurista. All'interno un'ampia scala, che attraverso una porta scorrevole conduce al grande locale interrato dove su alcune file si affacciano i 32 loculi (vuoti). Sulle pareti fitti bassorilievi di marmo travertino con catene (simbolo dell'unione familiare) frutta, fiori e cibo (simbolo di prosperità), la sagoma di un telefono portatile. Una rosa rossa a cinque petali decora la tomba principale, quella del capofamiglia, che troneggia in mezzo alla stanza come il sarcofago di un faraone. Il tutto illuminato a giorno da alcune torce oblique, perennemente accese ad almeno 15 metri sottoterra.

Il sarcofago principale all’interno del mausoleo funebre di Villa San Martino (YouTube)

I loculi per i "fedelissimi"

"Berlusconi all’epoca non faceva ancora politica, pensava solo di avere un posto in cui un giorno andare senza tristezza, senza malinconia. Sentendosi bene", raccontò il sodale di una vita Emilio Fede a proposito del mausoleo funerario di Arcore, parando le accuse di grandeur che venivano rivolte al Cavaliere e al suo ambizioso progetto. "Io tra l'altro ho sempre detto che, come gesto d’affetto, mi piacerebbe far parte di quella cerchia di amici, Confalonieri, Previti, Letta, Dell’Utri, alla quale Berlusconi darà un posto".

Sì, perché il fondatore di Fininvest concepì il monumento anche come luogo di sepoltura per i fedelissimi che lo avevano sostenuto nei primi passi della sua scalata imprenditoriale, tanto che nel progetto iniziale chiese che venissero riservati loro dei posti. Tra di loro, secondo quello che riporta la leggenda, ci fu anche Indro Montanelli, al tempo direttore del suo quotidiano Il Giornale. "Signore, non sono degno", declinò però lui, evangelico, davanti alla richiesta di Silvio Berlusconi. Lo stesso fece Vittorio Feltri, rifiutando meno gentilmente l'offerta con plateali scongiuri.

Perché i genitori di Berlusconi non sono nel Mausoleo

Defezioni a parte, sta di fatto che questa costruzione (letteralmente) faraonica rimane solamente un bel monumento nel giardino di una villa storica. Non sono sepolti ad esempio all'interno del mausoleo di Arcore Luigi e Rosa Berlusconi, adorati genitori dell'ex premier: anzi, fu proprio la morte del padre, nel 1989, a dare l'idea del maestoso sepolcro in marmo, come quelli che nel passato ospitavano santi e imperatori, nel bel mezzo del prato di Villa San Martino.

La stessa sorte, adesso, rischia di toccare proprio a colui che l'ha ideato. La legge, in questo senso, parla chiaro: è vietato tumulare cadaveri al di fuori dei luoghi appositi, ovvero i cimiteri. Sono previste delle deroghe, sì, ma dai confini assai stringenti (come il requisito di posizionare le bare ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati). Senza contare che, al momento, al sindaco di Arcore Maurizio Bono non sono ancora giunte richieste di nessun genere.