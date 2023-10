Sex Education, in vendita la casa accanto al fiume dove vive Otis: costa quasi 2 milioni di euro Otis e sua madre, con la fine di Sex Education, sono pronti a trasferirsi. La loro casa, in cui è ambientata la serie tv, è ora ufficialmente in vendita.

A cura di Giusy Dente

Instagram @knightfrank

A qualcuno sembrerà una casa certamente molto bella, ma solo una tra le tante. Ai fan della serie tv Sex Education, invece, balzerà subito agli occhi la particolarità della villa messa in vendita dall'agenzia immobiliare Knight Frank di Bristol. Ha un dettaglio che la rende unica e speciale. È infatti la casa in cui sono ambientate una parte delle vicende della famosa serie tv: l'abitazione dove il protagonista Otis vive con sua madre.

Come trasferirsi nella casa di Sex Education

Sex Education è una delle serie Netflix recenti di maggiore successo. Ha debuttato nel 2019 e da poco il colosso dello streaming ha distribuito sulla piattaforma il capitolo conclusivo, l'ultima stagione. Otis Milburn ha conquistato non solo il pubblico, ma anche il mercato immobiliare!

La splendida casa occupata dal personaggio principale e da sua madre Jean, stimata terapista sessuale, è infatti in vendita per l'enorme cifra di 1,5 milioni di sterline (oltre 1,7 milioni di euro). La proprietà si trova a Symonds Yat, affacciata sul fiume Wye nell'Herefordshire: una posizione appartata, nel verde dei boschi circostanti.

È distribuita su tre piani e risale al XVIII secolo: si compone di ben cinque camere da letto con soffitti alti, tre bagni (uno con sauna svedese), terrazze con balconi, un patio esterno, due serre e una depandance. All'esterno c'è anche un forno per pizza in pietra! Un sentiero con gradini in discesa, invece, conduce a un vecchio frutteto. La casa è stata ristrutturata nel 2002, quando è stata acquistata dall'attuale proprietario, che ha utilizzato un design tipicamente norvegese, con prevalenza di legno e un giardino d'inverno.

Non a caso l'ha soprannominata The Chalet. "Il fatto che questa proprietà sia così famosa non fa altro che aumentare il fascino di quella che è un'opportunità incredibilmente rara di possedere una casa spettacolare, con viste eccezionali sul fiume Wye in uno splendido ambiente privato e boschivo" ha commentato James Toogood, capo ufficio al Knight Frank.