Robert Pattinson vive tra Londra, Milano e Los Angeles: tutte le case dell'attore Robert Pattinson è il nuovo Batman nel film diretto da Matt Reeves, in arrivo nelle sale cinematografiche dal 4 marzo 2022.

Robert Pattinson è il nuovo Batman nel film diretto da Matt Reeves

Robert Pattinson è il nuovo Batman nel film diretto da Matt Reeves, in arrivo nelle sale cinematografiche dal 4 marzo 2022. L'attore, diventato famoso dopo aver interpretato il vampiro Edward Cullen nella saga di Twilight, sarà ospite a Verissimo il 26 febbraio 2022 proprio per parlare del nuovo film e del suo ruolo di Cavaliere Oscuro. Nell'attesa di vederlo al cinema, scopriamo dove abita Robert Pattinson e com'è fatta la sua dimora.

Robert Pattinson nell’appartamento di Londra

L'appartamento londinese di Robert Pattinson

Nonostante Robert Pattinson lavori da tempo per il cinema americano, il famoso attore di Twilight è inglese di origine. Nato a Londra, Pattinson è cresciuto nel quartiere di Barnes e negli ultimi anni è tornato a vivere nella sua città a natale con la compagna Suki Waterhouse, modella inglese che vive a Londra.

Robert Pattinson nella casa londinese della compagna Suki Waterhouse

Robert Pattinson è conosciuto per essere una star molto riservata e schiva della mondanità. Sono dunque pochissime le informazioni della sua vita condivise sui social ma alcune notizie sono riuscite a trapelare proprio attraverso la compagna Suki Waterhouse. È con lei e nel suo appartamento londinese che Pattinson ha trascorso la pandemia e la quarantena da Covid.

Suki Waterhouse suona nel salotto del suo appartamento londinese

La villa di Robert Pattinson a Los Angeles

Robert Pattinson, visti soprattutto i numerosi impegni di lavoro nel cinema americano, ha vissuto per molti anni a Los Angeles. Qui viveva in una lussuosa villa con la ex fidanzata Kristen Stewart, conosciuta proprio sul set di Twilight. Dopo la loro rottura, il noto attore inglese ha scelto di vendere la meravigliosa dimora hollywoodiana per trasferirsi altrove.

La villa dove Robert Pattinson viveva con Kristen Stewart

Robert Pattinson ha una villa a Menaggio, in Italia

Non tutti probabilmente sanno che obert Pattinson possiede una casa anche in Italia. Non si tratta di una qualsiasi abitazione o di un appartamento cittadino bensì di una villa a Menaggio, sul Lago di Como, a solo diciassette chilometri da dove si trova la più famosa villa italiana di George Clooney.