Dove è stato girato The Batman, le location del film con Robert Pattinson Il film The Batman è al cinema dal 3 marzo 2022. Robert Pattinson è Bruce Wayne nella Gotham City di Matt Reeves. Da Londra a Chicago, da Glasgow a Liverpool scopriamo tutte le location del nuovo film.

A cura di Clara Salzano

Le location del nuovo film The Batman con Robert Pattinson

C'è un nuovo Batman a Gotham City. Robert Pattinson è Bruce Wayne nel nuovo film The Batman diretto da Matt Reeves che è al cinema dal 3 marzo 2022. Il film si ispira al famoso fumetto DC che racconta le vicende del supereroe vestito da pipistrello mentre combatte il crimine della sua città e svela alcuni segreti del suo tragico passato. Da Londra a Chicago, da Glasgow a Liverpool scopriamo dove è stata ambientata l'immaginaria Gotham City del film The Batman.

Robert Pattinson è Bruce Wayne nel nuovo film The Batman e Zoë Kravitz è Catwoman

Londra

Non è il primo film di Batman che esce al cinema quello interpretato da Robert Pattinson. Eppure una Gotham City come quella del nuovo film The Batman ancora non l'avevamo mai vista.

L’immaginaria Gotham City nel nuovo film The Batman

Spesso l'immaginaria città in cui si muove il supereroe col costume da pipistrello è stata rappresentata da New York City ma nel nuovo film di Matt Reeves la maggior parte delle scene degli esterni sono state girate a Londra.

Leggi anche Dove è stato girato Peaky Blinders 6: le location della serie con Cillian Murphy

The Batman ha usato come set il Central Saint Martins College of Art and Design di Londra

Per il film The Batman è stato usato il Central Saint Martins College of Art and Design di Londra per realizzare il set degli interni del centro di comando del dipartimento di polizia di Gotham City. Nel film appaiono anche alcune scene girate all'obitorio di Londra.

Batman nell’obitorio di Londra

Liverpool

Nei film di Batman la città di Gotham City e la sua piazza Gotham Square ha sempre assunto un ruolo principale nell'impatto delle scene sul pubblico.

Una scena tratta dal film The Batman

Spesso Gotham Square è stata immaginata come un'oscura Times Square ma per il nuovo film The Batman, il regista Matt Reves si è servito di Wellington Square a Liverpool.

Gotham City è Chicago nel nuovo film The Batman

Sempre a Liverpool è stato ambientato il dipartimento di polizia di Gotham City che è stato collocato sula cima del Liver Building in città. Questa è stat anche la location di una delle acrobazie di Batman Batman.

Il Liver Building di Liverpool

Glasgow

La storica Necropoli di Glasgow compare nel film The Batman quando Batman corre in sella alla sua Batmoto e percorre il cimitero vittoriano della città.

Il cimitero di Glasgow in una scena del film The Batman

Chicago

La scena in cui Batman si muove tra i fitti edifici di un centro urbano è stata girata a Chicago su LaSalle Street dove molte riprese sono state realizzate anche dai droni che tuttavia non sono riusciti a rendere al meglio la velocità del pipistrello per cui molto lavoro è stato fatto anche dal team degli effetti speciali.

Gotham City è Chicago nel nuovo film The Batman

Gli studios della Warner Bros

Il nuovo film The Batman ha avuto molte riprese esterne realizzate tra gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito.

Un’immagine del film The Batman con Robert Pattinson

Tuttavia il film è stato girato anche sui set costruiti ai Warner Bros Studios di Leavesden nell'Hertfordshire. In questi studi sono stati realizzati importanti elementi del film come la Batcaverna e la Wayne Tower.

Gli studi a Cardington

Non lontano dagli studios della Warner Bros vicino a Watfor si trovano i Cardington Studios, nella vicina contea di Bedfordshire. Questo è stato un set importante per ricostruire il municipio di Gotham.

I Cardington Studios sono dei grandi padiglioni usati come set del film Batman per ricostruire il Municipio di Gotham

Lower Manhattan a New York

Il legame di Gotham City con New York è difficile da spezzare. Infatti anche nel nuovo film The Batman alcune scene dello skyline di Gotham City riprendono i grattacieli di Lower Manhattan a New York.