Richard Gere vende casa: quanto costa la villa con campo da calcio e lago privato Richard Gere vende la sua tenuta da film immersa nel verde ad un’ora da Manhattan. L’occasione è più unica che rara per i milionari americani: scopriamo perché.

La villa di Richard Gere in vendita vicino a New York

Un laghetto privato, due dependance, una piscina e un campo da calcio regolamentare sono solo alcune delle caratteristiche eccezionali della tenuta di Richard Gere messa in vendita. Il noto attore ha infatti deciso di seguire la moglie Alejandra Silva, pubblicista e attivista politica spagnola, con i loro bambini e quindi vendere l'enorme villa a Pound Ridge, nello Stato di New York, che dista meno di un'ora da Manhattan. In questa casa aveva vissuto con alcune delle sue ex mogli Cindy Crawford e l'attrice Carey Lowell.

La villa di Richard Gere a Pound Ridge

La villa di Richard Gere a Pound Ridge è una tenuta di campagna che si estende su un terreno di 50 acri che comprendono un vero e proprio parco con boschi, immensi giardini e un lago privato con tanto di barche per fare un giro sull'acqua.

Il lago privato della villa di Richard Gere

È proprio il paesaggio naturale attorno alla villa ad essere il punto di forza della tenuta. C'è spazio anche per un campo da calcio regolamentare.

Il campo da calcio nella villa di Richard Gere

La tenuta comprende una villa principale con due dependance ed enorme. La villa si sviluppa su una superficie di 3.500 metri quadrati con diciannove stanze su tre piani di casa.

Uno dei saloni nella villa di Richard Gere

La tenuta offre anche una stalla e grandi distese per passeggiare con i cavalli, che sono una delle grandi passioni di Richard Gere.

La camera da letto di Richard Gere

Gli interni della casa del noto attore sono caratterizzati da uno stile country chic che è molto popolare tra le case di campagna americane. La tenuta di Richard Gere viene venduta al prezzo di 28 milioni di dollari.