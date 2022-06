Quanto vale Villa Oleandra: la casa di George Clooney sul Lago di Como Villa Oleandra è la residenza estiva di George Clooney sul Lago di Como. La storica villa in stile liberty è stata acquistata dall’attore nel 2002 per 10 milioni di dollari. Vediamone l’attuale valore.

A cura di Clara Salzano

La villa di George Clooney sul Lago di Como

Era il 2002 quando George Clooney acquistò Villa Oleandra a Laglio, sul Lago di Como. Galeotta fu la sua moto che si fermò proprio in prossimità della villa stile liberty che sarebbe da lì a poco diventata la residenza estiva del famoso attore. Il comune di Laglio, da paese di provincia, si trovò improvvisamente preso d'assalto da paparazzi e curiosi. Oggi l'attenzione mediatica è scemata ma George Clooney continua ad utilizzare la meravigliosa villa sul Lago per le sue vacanze. Dopo averla comprata per 10 milioni di euro, scopriamo quanto vale oggi Villa Oleandra.

Villa Oleandra a Laglio

La storia di Villa Oleandra a Lierna

Villa Oleandra è una delle ville storiche del Lago di Como, oggi celebre per essere la residenza estiva dell'attore George Clooney. La villa è presente nei registri del comune di Laglio dal 1720, anche se analisi del territorio hanno dimostrato che l'area dove sorge la casa fosse abitata già in epoca romana.

L’accesso al lago di Villa Oleandra

La villa settecentesca in stile liberty era un po' diversa da come oggi la vediamo. Il complesso attuale è frutto di un primo accorpamento realizzato a partire dal 1834 dalla famiglia Stoppani che ne era proprietaria. Successivamente nuove annessioni furono fatte nel 1868 dalla famiglia Antongini che l’acquistò.

Villa Oleandra affacciata sul Lago di Como

Nel 1877 la villa passò di proprietà alla famiglia ebraica milanese Vitali così come si presenta oggi. Nel XX secolo il complesso fu poi rilevata dalla famiglia statunitense Heinz, l’inventore del Ketchup, da cui poi George Clooney la comprò nel 2002.

La residenza estiva di George Clonney

Com'è fatta la villa di George Clooney sul Lago di Como

Villa Oleandra è una storica villa in stile liberty. Si compone di diversi fabbricati frutto di annessioni successive. La residenza estiva di George Clonney è immersa in un ampio giardino con fiori, alberi e alte siepi che ne garantiscono la privacy.

Villa Oleandra in stile liberty

Nel giardino di Villa Oleandra trova spazio un'antica fontana, un campo da tennis e persino una pizzeria. La residenza estiva di George Clooney comprende inoltre una piscina interrata, un grande solarium e affaccio privato sul Lago di Como. La villa inoltre è collegata da un ponte alla vicina Villa Margherita, acquistata dall'attore statunitense qualche anno dopo.

Il ponte che collega Villa Oleandra a Villa Margherita

Quanto costa Villa Oleandra

George Clooney ha acquistato Villa Oleandra nel 2022 per 10 milioni di dollari. La villa nel tempo è stata oggetto di diverse opere di riqualificazione e manutenzione che ne hanno sicuramente aumentato il valore. Lo stesso comune di Laglio, sul Lago di Como, da quando l'attore ha comprato la villa ha visto aumentare i prezzi immobiliari sul suo territorio.

Villa Oleandra vista dal Lago

Nel 2019 il proprietario di una villa vicina a Villa Oleandra, Igor Kogan, importante magnate russoe banchiere di Putin, ha messo in vendita la sua residenza a Laglio, villa "La Punta", simile alla casa di George Clonney, per 50 milioni di dollari. Nel 2015 l'attore statunitense ebbe offerte per Villa Olenadra dieci volte più alte del suo valore iniziale. Ecco perché crediamo che oggi il valore di Villa Oleandra, come rara villa storica sul lago di Como ed eventuale ex residenza di un famoso attore hollywoodiano, si aggiri intorno ai 100 milioni di euro.