Quanto costa il tavolo nel nuovo ufficio di Belen Rodriguez Bele Rodriguez è orgoglioso del suo nuovo ufficio e ha condivise una serie di immagini degli spazi di lavoro. Scopriamo quanto costano gli arredi del suo ufficio.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo ufficio di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez non è solo una delle showgirl più richieste della tv italiana ma è anche un'importante imprenditrice con diverse aziende all'attivo che gestisce, tra cui l'agenzia Icona Production. Di recente la nota modella argentina aveva mostrato con orgoglio i nuovi spazi di lavoro dell'agenzia arredati come fossero una casa con tavoli di marmo, specchi, toilette luminose e persino una cucina. Scopriamo quanto costano gli arredi del nuovo ufficio di Belen Rodriguez.

Gli arredi nel nuovo ufficio di Belen Rodriguez

Sono diverse le immagini condivise da Belen Rodriguez che mostrano il nuovo ufficio della sua agenzia Icona Production progettati dall'architetto Sarah Balivo, sorella della più nota Caterina Balivo. Gli uffici sono stati arredati come fossero ambienti dall'atmosfera casalinga, rilassata e confortevole.

Belen in ufficio

Dai numerosi specchi alle sedie di design, alcuni arredi dell'ufficio di Belen Rodriguez ricordano proprio una casa il salotto di una casa arredata con gusto e stile. Pavimenti di parquet, quadri minimal alle pareti e piante completano l'allestimento raffinato.

L’ufficio di Icona Production di Belen

Ad attirare l'attenzione in uno degli ultimi post di Belen Rodriguez sui social è il tavolo del nuovo ufficio che non è una scrivania come ci si aspetterebbe in uno spazio di lavoro tradizionale ma un tavolo da salotto in marmo bianco molto elegante.

Quanto costa il tavolo bianco nell'ufficio di Belen

Il progetto del nuovo ufficio di Belen Rodriguez contempla diverse stanze ognuna con una funzione differente. Ci sono le sale con le postazioni lavoro per le collaboratrici della nota show girl, c'è una cucina attrezzata e la sala conferenze che è stata arredata dell'azienda Arredoufficio con un grande tavolo con otto sedie e un mobile da parete di cui non conosciamo i prezzi.

Gli arredi di Arredoufficio della sala conferenze di Belen Rodriguez

Il tavolo di marmo tondo si trova invece nella stanza di Belen Rodriguez. Non abbiamo informazioni precise sull'azienda produttrice di questo arredo ma per chi volesse scegliere un tavolo simile per la propria casa o per l'ufficio, può optare per il tavolo rotondo con piano in marmo Erie che era disponibile su Westwing a 1.749 euro o presso l'azienda danese Nordal a 1.922 euro.