Lo specchio da 9.000 euro di Stella Bossari Con la sua iconica forma sinuosa, lo specchio Ultrafragola è un must have del design senza tempo che conquista tutti, anche Stella Bossari che condivide alcuni scatti riflessa.

A cura di Clara Salzano

Lo specchio Ultrafragola a casa di Stella Bossari

"Le tombe non hanno sempre una luce tremolante per illuminare l'azzurro degli spiriti che vagano nella valle di polvere?", scriveva il designer Ettore Sottsass nel 1970 in riferimento al suo specchio Ultrafragola. Con la sua iconica forma sinuosa, lo specchio di Sottsass oggi è un must have del design senza tempo. Tutti vogliono una foto con lo specchio Ultrafragola anche personaggi famosi e influencer come Bella Hadid, Gilda Ambrosio e Stella Bossari. La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck ha condiviso di recente alcune immagini che la ritraggono riflessa nell'iconico pezzo di design progettato nel 1970 da Ettore Sottsass.

Stella Bossari davanti allo specchio Ultrafragola in casa

Il design dello specchio Ultrafragola è ispirato alla lunga chioma ondulata di una donna. Ettore Sottsass aveva in mente un'immagine sensuale quando ha realizzato nel 1970 lo specchio Ultrfragola che oggi ancora si produce e rappresenta un pezzo unico e inimitabile della storia del design.

Lo specchio Ultrafragola a casa di Stella Bossari

Sono tanti gli scatti di personaggi famosi davanti all'iconico specchio e anche Stella Bossari ne ha condivisi numerosi sul suo profilo social di Instagram a dimostrazione che Ultrafragola è uno degli specchi più amati dalle star.

Stella Bossari allo specchio

Classe 2003, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck è un'appassionata di moda e beauty ma la scelta di avere in casa lo specchio Ultrafragola di Ettore Sottsass rivela la sua passione anche per il design.

Stella Bossari sfila davanti all’Ultrafragola di Sottsass

L'iconico specchio dalla forma sensuale è un oggetto da collezione che ha un costo tra gli 8.500 e i 9.500 euro ma si possono trovare anche modelli di Ultrafragola vintage degli anni '70 che possono arrivare a costare anche 15.000 euro.