Perché un My Little Pony è diventato l’invito alla sfilata parigina di Stella McCartney

È appena cominciata la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2026-27 e sono moltissime le Maison che stanno presentando le loro nuove collezioni con degli show spettacolari e d'impatto. Oggi è stato il turno di Stella McCartney, che ha anticipato la sfilata con un invito davvero originale diventato virale. Tutti coloro che sono stati ospitati nel front-row allestito all'interno della scuola di equitazione Le Grand Manege Jean Caucanas hanno ricevuto una bustina bianca logata con dentro un My Little Pony giallo con la medaglina griffata al collo e la criniera azzurra (che può essere pettinata con una micro spazzolina). Per quale motivo è stato scelto proprio il leggendario giocattolo come invito?

Il legame tra Stella McCartney e i My Little Pony

Per capire il motivo per cui l'invito alla sfilata parigina di Stella McCartney era un My Little Pony non bisogna limitarsi a guardare lo show (con la passerella allestita intorno a un maneggio), è necessario guardare a uno dei capi iconici della Maison. La stilista, famosa non solo per il cognome "noto" ma soprattutto per l'impegno per l'ambiente e per la tutela degli animali, ha trasformato la Falabella nella sua it-bag. Presente in ogni collezione, la borsa è ormai considerata il simbolo del brand e, sebbene venga proposta in versioni sempre nuove e contemporanee, mantiene intatto il suo "animo". Per quale motivo si chiama così? Falabella è stato uno dei nomignoli dati a Stella McCartney, che da bambina veniva paragonata al cavallo "in miniatura" di razza argentina che porta questo nome. Non superando gli 80 centimetri di altezza al garrese, il cavallo Falabella può essere praticamente definito un vero e proprio My Little Pony.

L’invito alla sfilata di Stella McCartney mostrato da Chiara Ferragni

L'invito alla sfilata di Stella McCartney è virale

A rendere virale l'invito alla sfilata di Stella McCartney sono state le numerose star e influencer che lo hanno mostrato sui social con entusiasmo, divertendosi anche a pettinare la criniera celeste del cavallino. Chiara Ferragni, ad esempio, si è mostrata alle prese con l'unboxing, definendo il My Little Pony assolutamente stupendo (e rivelando che Vittoria di sicuro impazzirà quando avrà tra le proprie mani questo originale regalo). Insomma, Stella McCartney ha puntato sull'effetto nostalgia, facendo sognare le Millenials che da piccole hanno trascorso ore e ore a giocare con i cavallini colorati con la criniera profumata. A quante, di fronte queste immagini, è venuta voglia di rispolverare la vecchia collezione di My Little Pony?