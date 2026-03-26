Soffri di insonnia? La causa potrebbe essere lo specchio in camera da letto

Soffrire di insonnia è un vero e proprio incubo e lo sanno bene coloro che si ritrovano a passare le nottate in bianco a rigirarsi nel letto. C'è chi rimane con gli occhi chiusi, chi prova a intrattenersi con lo smartphone, chi ascolta musica e chi pensa solo ed esclusivamente alle ore di sonno perse: in tutti i casi si tratta di un'esperienza decisamente poco desiderabile. Il più delle volte la "colpa" viene data all'eccessivo consumo di caffè o allo stress ma la verità è che l'insonnia potrebbe essere causata da un oggetto "inaspettato" che tutti abbiamo in camera da letto: lo specchio.

Perché lo specchio ha effetti negativi sul sonno

Per dormire bene è necessario trasformare la camera da letto in un "santuario", uno spazio tranquillo e ordinato in cui ci si sente rilassati in ogni momento. La cosa che in pochi sanno è che anche i piccoli dettagli fanno la differenza, anche quelli che all'apparenza sono assolutamente innocui. Un esempio? Lo specchio. Stando a quanto dichiarato da Charli Davies, esperta del sonno, questo accessorio che tutti abbiamo in stanza può ostacolare il sonno. Utilizzato per fare sembrare gli spazi più ampi e luminosi, non andrebbe mai posizionato di fronte al letto se si vuole dormire bene. Il motivo? Mantiene il cervello in uno stato di allerta costante, impedendo un corretto riposo notturno.

Come posizionare lo specchio in camera da letto

Gli specchi riflettono la luce e il movimento, dai lampioni alle auto che passano, fino ad arrivare ai raggi del sole: questo disturba il sonno, impedendo al corpo di rilassarsi completamente. La soluzione, però, non è rinunciare completamente allo specchio, basta posizionarlo in una posizione strategica, ovvero adiacente al letto ma in diagonale verso l'angolo opposto della stanza. Così facendo, si beneficia della luce naturale ma senza compromettere il riposo. L'ideale, inoltre, sarebbe optare per uno specchio a "mezzo busto", così da limitare i possibili riflessi di luce, piazzandolo davanti a una vista non "troppo affollata", come di fronte a una porta o a una finestra. Insomma, lo specchio può essere un elemento chiave della camera da letto, l'importante è che lo si riesca a trasformare in un elemento capace di rendere l'atmosfera più intima e rilassante.