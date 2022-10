Le villette di design fatte di bambù (che costano solo 10.000 euro) Una casa di bambù può arrivare a costare meno di 10.000 euro con tutti i comfort di una casa tradizionale.

A cura di Clara Salzano

Una casa costruita in bambù

Viviamo in città fatte da grattacieli di vetro, palazzi di mattoni e condomini di cemento. Eppure il futuro, più prossimo che mai, va in tutt'altra direzione, più sostenibile, più leggera. Nonostante si senta parlare spesso di modi alternativi di costruire, passare dalla teoria alla pratica può essere difficile. Eppure basta davvero poco, perché l'alternativa già esiste: il bambù, un materiale sostenibile che non si esaurirà mai, economico e di facile reperibilità. Una casa di bambù può arrivare a costare meno di 10.000 euro con tutti i comfort di una casa tradizionale.

Un modello di casa in bambù

Se il desiderio è quello di possedere una casa senza però spendere una fortuna la società Bamboo living offre architetti e designer che uniscono l'antica maestria artigianale del costruire in bambù con il design contemporaneo per creare abitazioni personalizzate: "Ognuna delle nostre case in bambù è un'opera d'arte, espressamente adattata al tuo terreno e al layout desiderato". Le case in bambù vengono progettate su misura, realizzate e spedite ovunque. Servono solo pochi giorni per essere assemblate e soprattutto costano quanto una moto.

La camera da letto di una casa in bambù

Il prezzo delle case di bambù varie in base al design scelto, le dimensioni, gli optional aggiunti. Per un modello base con una camera da letto, un'area salotto, un bagno e grandi finestre panoramiche, il costo si aggira intorno ai 10.000 euro. nel kit della casa viene inviato tutto il necessario per la costruzione. Bamboo living garantisce le sue strutture 20 anni.

Un salone di una casa in bambù

Si possono inoltre richiedere differenti opzioni, stili e aggiornamenti ad un costo aggiuntivo. Il pacchetto di costruzione perfetto sarà caratterizzato sempre da un'elevata qualità del design e sostenibilità ecologica. Non viene fornito l'allaccio alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le quali fornisce anche un elenco di costruttori qualificati a cui rifarsi per assemblare la propria casa dei sogni.