Lauren Sanchez festeggia il compleanno: la villa di Jeff Bezos si trasforma in un villaggio di Natale

Lauren Sanchez ha compiuto 56 anni e per l’occasione ha organizzato un mega party nella villa di Beverly Hills di Jeff Bezos: ecco l’allestimento natalizio e il look scelto per l’occasione.

Il 2025 è stato un anno davvero speciale per Lauren Sanchez: lo scorso giugno ha sposato Jeff Bezos, diventando protagonista di uno spettacolare matrimonio a Venezia (durato un intero weekend). Per concludere l'anno in bellezza non poteva che organizzare qualcosa di ugualmente unico per il compleanno. Lo scorso 19 dicembre ha compiuto 56 anni e ha riunito alcuni degli amici più cari (prime tra tutte le donne di casa Kardashian) nell'enorme villa a Beverly Hills del magnate di Amazon: ecco l'allestimento scelto per il party.

La villa di Jeff Bezos allestita per Natale

La festa di compleanno di Lauren Sanchez è stata organizzata nell'enorme villa a Beverly Hills di Jeff Bezos, per l'occasione trasformata in un magico villaggio di Natale. Come si evince dalle foto pubblicate sia dalla padrona di casa che da Kris Jenner e Khloe Kardashian, l'ingresso dell'abitazione, quello con le colonne in marmo bianco, è stato adornato con ghirlande, rampicanti e centinaia di led dorati.

La festa a casa di Jeff Bezos

Non è mancato il tappeto rosso, la neve finta e una Mercedes decappottabile total red, accessori che hanno dato vita a un vero e proprio set da "red carpet". Una volta entrati nella villa, si viene accolti da candele gold, fiocchi di velluto e alberi di Natale illuminati.

L’arrivo di Lauren Sanchez

Il look da compleanno di Lauren Sanchez

Cosa ha indossato Lauren Sanchez per la sua festa di compleanno a tema Natale? Niente rosso e paillettes d'ordinanza, ha lasciato trionfare l'eleganza senza tempo del nero abbinando un crop top con maniche lunghe e scollo a barca a dei micro shorts in tinta. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati e un paio di pumps stringate con mega tacco e zeppa (probabilmente di Louboutin, vista l'iconica suola rossa). A spezzare l'effetto dark è stata la giacca: una pelliccia leopardata con fodera interna rossa. Capelli sciolti e ricci, sorriso stampato sulle labbra e make-up dai toni naturali: la signora Bezos non avrebbe potuto desiderare di meglio per il suo compleanno.