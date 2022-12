L’albero di Natale di Elettra Lamborghini: è colorato e circondato da pupazzi e soldatini Elettra Lamborghini è pronta per il Natale. Nella sua casa di Miami ha già addobbato l’albero e lo ha mostrato sui social: è decorato con luci dorate e palline colorate e ai suoi piedi ha pupazzi e soldatini.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini si è presa una temporanea pausa dal mondo dello spettacolo italiano, al momento si gode la vita matrimoniale con Afrojack, seguendolo ai festival e alle serate più ambite. Certo, di recente è stata protagonista di un programma comico andato in onda su Tv8 ma per il resto preferisce rimanere lontana dai riflettori. Non ha mai nascosto la sua passione per il magico periodo natalizio ed è per questo che ha "anticipato i tempi", preparando l'albero all'inizio di dicembre. Tra luci dorate, palline colorate e maxi pupazzi ispirati all'infanzia, l'ereditiera ha reso l'atmosfera casalinga così avvolgente da non sentire affatto il desiderio di uscire.

Come passerà il Natale Elettra Lamborghini

Dove sta vivendo Elettra Lamborghini? A Miami col marito Afrojack e, come da lei stessa annunciato, è lì che passerà il prossimo Natale. Sebbene sia molto legata alla sua famiglia, quest'anno rimarrà in America durante il periodo delle feste ma, nonostante ciò, ha trovato il modo per rendere l'atmosfera ugualmente magica. Ha dato il via ai preparativi qualche settimana fa quando ha decorato le vetrate che danno sull'oceano con una cascata di luci dorate, mentre nelle ultime ore si è dedicata all'albero. Lo ha piazzato davanti ai balconi, addobbandolo con led oro e blu e palline di colori tradizionali, il rosso e il gold. Non è mancato il classico puntale, anche questo dorato.

L’albero di Natale di Elettra Lamborghini

Dal pupazzo di Topolino al mini Babbo Natale

Ai piedi dell'albero, inoltre, al momento non ci sono i pacchetti regalo ma una serie di accessori che ricordano l'infanzia, dal maxi pupazzo di Topolino in versione Babbo Natale al classico Santa Claus, fino ad arrivare ai soldatini dello Schiaccianoci declinati in diverse dimensioni. Elettra non ha esitato a immortalare la sua "opera d'arte" in uno scatto postato sui social, scrivendo nella didascalia: "Capite perché non voglio più uscire di casa?". Insomma, il Natale 2022 per la Lamborghini sarà un tantino diverso dal solito ma di sicuro al fianco dell'amorevole marito Afrojack riuscirà a sentire un po' meno la mancanza della sua famiglia bolognese.