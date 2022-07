La casa di campagna di Camilla, Duchessa di Cornovaglia: una villa con piscina e scuderie Per i suoi 75 anni, Camilla si è fatta ritrarre in fotografia da Kate Middleton davanti a Ray Mill House, il suo rifugio di campagna a Lacock, nel Wiltshire.

A cura di Clara Salzano

Camilla, duchessa di Cornovaglia, nella sua casa di campagna

Ora che Camilla Shand, Duchessa di Cornovaglia, è stata accettata nella Royal family la sua vita è sicuramente cambiata. Oggi la seconda moglie di Carlo, principe di Galles, vive a Highgrove House, la casa di campagna che condivide col marito, ma continua a mantenere la sua proprietà nel Wiltshire. Si tratta della Ray Mill House, una splendida casa di campagna che Camilla aveva acquistato dopo aver divorziato dal suo primo marito Andrew Parker Bowles nel 1994 e dove ha vissuto dal 1996 al 2003.

Camilla e Kate Middleton davanti a Ray Mill House nel Wiltshire

La villa di campagna di Camilla soli 15 minuti di auto da Highgrove House, che adesso condivide con il principe Carlo. Tuttavia la Ray Mill House è molto diversa dalle residenze reali inglesi. Il fascino di questa tenuta è nel suo aspetto rustico che Camilla continua a conservare come segno della sua passione per la vita campestre.

La copertina di Vogue british all’interno della Ray Mill House

È proprio davanti alla sua casa di campagna che infatti la Duchessa di Cornovaglia si è fatta fotografare da Kate Middleton per il ritratto ufficiale del suo 75° compleanno che sarà celebrato il prossimo 13 luglio 2022. Ray Mill House, il rifugio di campagna di Camilla a Lacock, nel Wiltshire, è una tenuta immersa nella campagna con sei camere da letto che era costata 850.000 sterline.

La terrazza panoramica della Ray Mill House

La villa comprende una serie di servizi di lusso come una piscina privata all'aperto, scuderie per i cavalli e ampi giardini attorno a un fiume. È in questa ampia proprietà che, Laura, la figlia della duchessa di Cornovaglia, si è infatti sposata con Harry Lopes nel 2006.

La piscina di Ray Mill House

Le immagini condivise sui social della villa di campagna di Camilla risalgono a prima che la Duchessa comprasse la proprietà. L'esterno non è stato quasi toccato ma non sappiamo se all'interno siano state apportate numerose modifiche alla casa.

La villa di campagna di Camilla

La villa si sviluppa su due livelli con la zona giorno collocata al primo piano e le camere da letto al secondo. Uno dei salotti della casa vanta una vista mozzafiato sull'enorme giardino della proprietà superata solo dal meraviglioso panorama offerto dalla terrazza della casa.