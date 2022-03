Camilla in blu, Emerald Fennell in bianco: la duchessa incontra chi la interpreta in The Crown La duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles ha incontrato l’attrice Emerald Fennell, che la interpreta sul piccolo schermo nella serie tv The Crown.

in foto: Camilla Parker Bowles e Emerald Fennell

The Crown è la serie tv Netflix interamente dedicata alla royal family. Stagione dopo stagione viene raccontato ogni aneddoto e ogni retroscena della vita dei membri della famiglia reale dagli anni Quaranta fino ai giorni nostri. Una delle figure più controverse dell'ultima stagione è Camilla Parker Bowles, che è stata per anni l'amante di Carlo d'Inghilterra prima di diventarne la moglie, nel 2005. Sul piccolo schermo la interpreta l'attrice e regista britannica Emerald Fennell.

La duchessa di Cornovaglia incontra il suo alter ego

Camilla Parker Bowles ha incontrato ‘il suo doppio'. A un ricevimento in occasione della Festa Internazionale della Donna, ha infatti avuto modo di chiacchierare con Emerald Fennell. L'attrice è colei che nelle stagioni 3 e 4 di The Crown, la serie tv di Netflix interamente dedicata alla royal family, interpreta proprio la duchessa di Cornovaglia. Entrambe erano presenti all'evento organizzato a Clarence House, la residenza di Carlo e Camilla, per celebrare le grandi donne e i grandi uomini che per decenni hanno lottato in nome della giustizia, dell'uguaglianza e della parità di genere.

in foto: Camilla Parker Bowles e Emerald Fennell

Questo argomento è molto caro alla duchessa, che infatti è presidente del Women of the World Festival, un evento annuale che celebra il potenziale femminile e punta il dito contro gli ostacoli che impediscono alle donne di svilupparlo in pieno. L'argomento è caro anche a Emerald Fennell, vincitrice dell'Oscar per la migliore sceneggiatura originale con Una donna promettente, suo esordio alla regia. Il film racconta di una donna che subisce una violenza sessuale che lascia in lei ferite insanabili.

in foto: Camilla Parker Bowles e Emerald Fennell

All'incontro, Camilla Parker Bowles ha indossato un elegante abito midi blu con bottoni dorati abbinato a stivali alti neri e ha completato il look con la spilla rossa WOW – Women of the World. Tailleur bianco, invece, per l'attrice Emerald Fennell, che ha puntato su un intramontabile completo giacca-pantaloni. Sicuramente entrambe ricorderanno a lungo questo singolare incontro.