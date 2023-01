In vendita la casa di Brad Pitt e Angelina Jolie: quanto costa la mega villa a Los Angeles È diventata troppo grande per Brad Pitt la casa dove ha cresciuto i suoi figli con Angelina Jolie ed è per questo che ha scelto di metterla in vendita.

A cura di Clara Salzano

La casa di Brad Pitt

Sono trascorsi già diversi anni da quando è stata ufficializzata, nel 2019, la separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie ma solo adesso, l'attore del film Babylon, ha deciso di mettere in vendita la tenuta dove hanno cresciuto i loro sei figli. Si tratta della villa da 1,9 acri a Los Feliz, Los Angeles. A dare la notizia è stato il giornale People che avrebbe rilasciato anche indiscrezioni sul prezzo di vendita della proprietà.

La tenuta di Brad Pitt a Los Angeles

La villa di Los Feliz a Los Angeles è stata acquistata da Brad Pitt nel 1994 per 1,7 milioni di dollari. La casa apparteneva a Cassandra Peterson, protagonista del film americano Elvira, la star di Mistress of the Dark. Successivamente il famoso attore ha acquisito altri lotti adiacenti alla villa fino ad arrivare ad una proprietà che si estende per 1,9 acri. Nel tempo Pitt ha fatto costruire anche una grande piscina all'aperto, un campo da tennis e uno skate park.

Brad Pitt nel ruolo di Jack Conrad nel film Babylon

La tenuta è caratterizzata da una casa principale di 6.692 metri quadrati che è stata realizzata nel 1915. La villa comprende sei camere da letto e sette bagni ed è qui che Brad Pitt e Angelina Jolie hanno vissuto il loro matrimonio e cresciuto il loro sei figli, Maddox di 21 anni, Pax di 19 anni, Zahara di 18 anni, Shiloh di 16 anni e i gemelli Knox e Vivienne di 14 anni. La tenuta era stata definita dall'attore americano come la casa d'infanzia dei loro figli. Mentre la coppia oggi è ancora in trattativa per l'affidamento dei figli, Brad Pitt ha scelto di mettere in vendita la proprietà di Los Feliz che negli anni ha accresciuto le sue dimensioni e il suo valore. La tenuta sembra essere in vendita per 40 milioni di dollari.