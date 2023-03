I segreti della casa di campagna di re Carlo III: una panic room e bagni chimici Non solo attenzione al verde e alla sostenibilità a Highgrove House, re Carlo III ha introdotto diverse modifiche della tenuta tra cui una panic room in caso di attacco.

A cura di Clara Salzano

La casa di campagna di re Carlo III

Re Carlo III è ormai prossimo all'incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio 2023. È tutto pronto per l'importante evento che comprenderà un fitto programma di iniziative e festeggiamenti in tutto il Regno Unito. Come sovrano d'Inghilterra, re Carlo III risiederà ufficialmente negli appartamenti reali di Buckingham Palace ma non ha mai nascosto di preferire la vita di campagna nella sua residenza di Highgrove House, nel Gloucestershire, con i suoi vasti giardini e l'azienda agricola da lui avviata.

Highgrove House, nel Gloucestershire

Highgrove House è una storica residenza immersa nella campagna del Gloucestershire, residenza d'elezione di Carlo quando ancora era il Principe del Galles. La villa, costruita alla fine del XVIII secolo per i baroni Crawley-Boevey e annessa nel 1980 al Ducato di Cornovaglia, è diventata la destinazione preferita di Carlo sin da prima del matrimonio con Diana e in seguito residenza anche sua e della regina consorte. In questa tenuta il re ha potuto sperimentare e mettere in atto le sue teorie sul giardinaggio e sulla sostenibilità. La bellezza della proprietà è stata resa nota al mondo interno anche attraverso la quarta stagione di The Crown dove re Carlo è intento a progettare personalmente i giardini di Highgrove House.

Camilla a Highgrove House

Non solo attenzione al verde e alla sostenibilità a Highgrove House, re Carlo III negli anni ha introdotto diverse modifiche della residenza, oltre una nuova balaustra e alcune lesene e frontoni in facciata in stile con la storia dell'edificio. Secondo quanto riportato nel libro "Not in Front of the Corgis" del biografo della famiglia reale Brian Hoey nella residenza reale di Gloucestershire esiste una stanza rivestita in acciaio che funge da panic room in caso di attacco terroristico.

I giardini di Highgrove House

La panic room di Highgrove House si trova al primo piano della residenza e misurerebbe 6 metri per 6 metri, quanto basta per tenere al sicuro l'erede al trono con la sua consorte. La stanza di ferro è progettata per restare intatta anche nel caso in cui la villa venisse distrutta. All'interno della camera, secondo quanto riferisce Hoey, si trovano varie apparecchiature sanitarie e attrezzature, sacche di sangue del gruppo sanguigno di Carlo e Camilla (le stesse con cui viaggiano sempre), un'armeria per ogni necessità, bagni chimici, depuratori d'aria, radiotrasmettitori che possono trasmettere anche all'interno di un bunker, e ovviamente cibo e bevande. La tenuta di Highgrove House, per la sicurezza della famiglia reale, prevede anche una zona d’interdizione al volo sulla casa, alte mura di pietra e un protocollo normativo di interdizione alla proprietà agli estranei.