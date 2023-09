Harry Styles, il suo nuovo progetto è trasformare un edificio storico in asilo nido Harry Styles non è più solo un artista capace di conquistare le classifiche internazionali, sta anche provando a lanciarsi nel mondo immobiliare: ecco il suo nuovo progetto.

A cura di Valeria Paglionico

Harry Styles è uno degli artisti che hanno saputo reinventarsi meglio negli ultimi anni: se fino a circa un decennio fa era solo uno dei membri della boyband degli One Direction, ora domina le classifiche internazionali come solista e, come se non bastasse, è anche icona di bellezza e di stile a livello internazionale. Al di là dei successi nella musica e nella moda, da qualche tempo a questa parte sta provando anche a lanciarsi nella carriera imprenditoriale, per la precisione nel settore immobiliare. Il suo nuovo progetto? Trasformare un edificio storico britannico in un asilo nido: ecco tutti i dettagli del programma del cantante.

Quanto vale l'edificio storico a Maidstone

Lo scorso anno Harry Styles ha acquistato un edificio a Maidstone, in Inghilterra, per la precisione una struttura spettacolare classificata di grado II. Cosa significa? Stando alle norme emanate dall'English Heritage, il dipartimento che si occupa della protezione dei monumenti, si tratta di una costruzione storica particolarmente importante o di un interesse speciale, dunque non sorprende che il cantante abbia dovuto spendere 3,8 milioni di sterline per averla (ovvero oltre 4,3 milioni di euro). La cosa insolita è che l'ha tenuta così com'è per quasi un anno e solo di recente ha dato il via ai lavori (forse per via delle norme legate agli edifici storici che rendono difficilissimo ottenere le autorizzazioni per farlo).

Gli edifici storici di Maidstone

Harry Styles è "imprenditore immobiliare"

Sebbene in molti sognino di vedere l'edificio a Maidstone trasformato in un condominio di case di lusso, Harry Styles al momento l'ha utilizzato come ufficio. Stando alle indiscrezioni, questo sarebbe solo il primo step attuato per facilitarne la conversione in un asilo nido. Non è la prima volta che il cantante si è dato all'acquisto di immobili suggestivi e unici, lo ha già fatto la scorsa estate investendo in una villa a Civita di Bagnoregio, il borgo "che scompare" in provincia di Viterbo, dove però amerebbe trascorrere le vacanze estive insieme all'amico stilista Alessandro Michele. Insomma a quanto pare Harry sta investendo in modo "intelligente" i suoi averi: nel momento in cui la carriera come cantante subirà un inevitabile stop, riuscirà lo stesso a guadagnare come proprietario immobiliare.