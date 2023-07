Harry Styles conquista Campovolo vestito di stelle: chiude il tour con il completo di frange Il look dorato di Harry Styles a Campovolo è il gran finale di un tour durato due anni, in cui ha riscritto i capisaldi dell’eleganza maschile in chiave pop, irriverente e genderless.

A cura di Beatrice Manca

Harry Styles, foto d’archivio del Love on Tour



Harry Styles ha concluso il suo Love On Tour in Italia, con un attesissimo concerto a Campovolo, Reggio Emilia. I fan del cantante, ex membro del gruppo One Direction, si accampati per giorni interi, sfidando la pioggia battente e il caldo torrido, pur di aggiudicarsi un posto in prima fila. L'artista ha ripagato le aspettative: ha salutato i fan sfoggiando un italiano perfetto e poi si è scatenato con un look scintillante che è anche la perfetta sintesi del suo stile, pop e genderless.

Il look dorato di Harry Styles a Campovolo

Golden: non è solo uno dei brani più famosi di Harry Styles, ma anche l'ispirazione per il suo ultimo look sul palco. A Campovolo infatti ha sfoggiato un completo con pantaloni svasati e gilet indossato a pelle, senza nulla sotto, completamente ricoperto di paillettes dorate: i ricami formavano un motivo di stelle. Le frange sul completo accompagnavano i movimenti, enfatizzando l'effetto ‘fuochi d'artificio'. Ai piedi, le sue celebri Gazelle di adidas x Gucci.

Chi ha firmato i look del concerto di Harry Styles

È nota la collaborazione tra il cantante e la casa di moda Gucci: Harry Styles in passato ha perfino collaborato con lo stilista Alessandro Michele alla realizzazione di una sua linea di abiti, Gucci HA HA HA. Il cantante infatti è un'icona di stile genderless che ha cambiato le regole della moda giocando con colori accesi, paillettes, frange e stampe pop con pois e frutta. Gli outfit univano un mood vintage, con linee e design anni Settanta, a uno spirito assolutamente libero e contemporaneo: sono tutte creazioni custom di Gucci, curate dallo stylist Harry Lambert, che negli anni ha costruito lo stile unico di Harry Styles. Non solo: anche i fan, ai concerti, sperimentavano con look eclettici, colorati, con boa di piume e glitter. L'astro di Harry Styles non è una cometa: è una supernova.