Federe di seta, davvero sono un toccasana per la pelle? Lo abbiamo chiesto a una dermatologa Sui social spopola l’uso della federa di seta consigliata per il benessere di capelli e pelle. Fanpage.it ha chiesto a una dermatologa quali sono i benefici.

Intervista a Dott.ssa Marcella Ribuffo Dermatologa e presidente della Lega Nazionale Lotta Tumori Roma

A cura di Giusy Dente

in foto: federa in seta Dalfilo

Può un cuscino diventare virale su TikTok? Sì a quanto pare, se è rivestito con una federa di seta. È diventata un vero e proprio oggetto del desiderio e spopola sui social, dove tanti spiegano perché lo hanno acquistato e inserito nella routine notturna, decantandone le proprietà. Ne sono fan anche diverse celebrity: lo usano Victoria Beckham, Emilia Clarke, le sorelle Kardashian. Fanpage.it ha chiesto alla dott.ssa Marcella Ribuffo quali sono i benefici del trend.

Perché usare la federa in seta

Capita a tutti di svegliarsi al mattino, andare in bagno, specchiarsi e vedere il viso tutto "stropicciato" e pieno di rughe, dovute allo sfregamento della pelle sulla federa del cuscino. Da questa esperienza condivisibile pressoché da tutti, è nata l'ossessione verso le federe in seta. Sui social sono diventate protagoniste di foto e video, spopolano nelle camere da letto e negli arredamenti, inserite da chi è alla ricerca di un riposo ottimale, che possa proteggere pelle e capelli. Difatti la seta è una fibra naturale, un materiale leggero, traspirante e fresco che ben si presta a un buon riposo notturno. Ma è il suo essere un tessuto liscio (non ruvido, per via della presenza di sericina) a renderlo il migliore amico della pelle. A contatto con la seta, non si creano rughe e dunque si protegge la compattezza della pelle, che resta più tonica e non si lascia andare.

in foto: Kim Kardashian dorme su una federa di seta nera

Il parere dell'esperta

A Fanpage.it, la dermatologa Marcella Ribuffo ha dato alcuni preziosi consigli in vista dell'estate, soffermandosi su come prepararsi la pelle all'esposizione al sole e come abbronzarsi senza correre inutili rischi. A proposito di pelle, l'esperta ha chiarito anche alcuni dubbi che riguardano la federa in seta, che tutti considerano un toccasana per la pelle (nonché per i capelli). Questo è in parte vero: "Il tessuto ci aiuta. Il lino buono e soprattutto la seta non formano pieghe, non è tessuto ruvido e quindi è chiaro che ha la sua funzione sulla pelle per le nostre rughe" ha spiegato la dottoressa. Quello su cui è più scettica, è ciò che riguarda le presunte proprietà antibatteriche: "No. Trovo che è più un fatto estetico-cosmetico. Addirittura vendono delle federe che liberano creme, ma io sono contraria. Secondo me la federa in tessuto non ruvido (come può essere la seta, il cotone, il lino) è chiaro che aiuta".