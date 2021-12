Elena Santarelli è pronta per le feste: albero decorato di rosso e statua di Babbo Natale C’è aria di festa a casa di Elena Santarelli. Nel soggiorno ci sono un grande albero addobbato e una piccola statua di Babbo Natale.

Non c'è celebrity che non abbia mostrato sui social la propria abitazione decorata in perfetto stile natalizio. Dicembre è il mese in cui terrazze, finestre, balconi, soggiorni si riempiono di ghirlande e lucine, quello in cui fanno la loro comparsa alberi addobbati, pacchetti regalo colorati e presepi di ogni dimensione. È quasi una gara a chi si impegna di più per rendere gli spazi dei veri e propri angoli di festa, dove respirare aria natalizia. Anche Elena Santarelli ha mostrato le decorazioni della sua casa.

Il Natale delle celebrities

I social sono un tripudio di foto natalizie. Tantissime celebrities hanno voluto condividere coi follower i propri addobbi. Quelli di Paola Turani erano tra i più attesi: la modella è da poco diventata mamma, sarà il primo Natale assieme al piccolo Enea e da grande amante del Natale tutti sapevano che avrebbe realizzato qualcosa di grandioso. E difatti ha decorato lo chalet di montagna con centinaia di luci in terrazzo, oltre ovviamente a un maxi albero. Si è decisamente impegnata parecchio anche Chiara Ferragni, che non ha resistito e ha allestito il tutto addirittura con un mese di anticipo.

L'albero di Natale di Elena Santarelli

Dal 2006 Elena Santarelli sta insieme all'ex calciatore Bernardo Corradi. I due si sono sposati il 2 giugno 2014 e hanno due figli, tra cui Giacomo. A quest'ultimo nel 2017 è stato diagnosticato un tumore maligno al cervello, che ha dato avvio a due lunghi anni di terapie e paure. Tutto si è risolto per il meglio, il bambino ha sconfitto la malattia e oggi sta bene, ma la conduttrice non ha mai nascosto i suoi timori e il suo dolore, parlando apertamente della sua esperienza. Oggi è una mamma serena e desiderosa di godersi la famiglia. Quale occasione migliore del Natale, con le sue calde atmosfere?

Sui social di Elena Santarelli si intravedono le decorazioni che ha inserito nel salotto dell'abitazione, situata nel centro di Roma. Sembra una sala arredata in modo moderno; spiccano un enorme televisore con schermo piatto, un divano, ovviamente una tavola con delle sedie e il parquet. Le scale portano al piano superiore. In vista del Natale non poteva certo mancare un albero con effetto neve, decorato in rosso e argento. Tutt'intorno diversi oggetti a tema. C'è una pianta con larghe foglie rosse, probabilmente la tradizionale stella di Natale e accanto anche una statuetta di Babbo Natale. La famiglia sembra prontissima per i festeggiamenti.